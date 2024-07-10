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Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - 10.07.2024 Украина.ру

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 июля сообщил в соцсетях, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине

2024-07-10T14:34

2024-07-10T14:34

2024-07-10T14:42

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"Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки".В последние дни Орбан выполняет, по его словам, "миссию мира" — посещает страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами.Вначале Орбан провел переговоры с Зеленским в Киеве и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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