Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - 10.07.2024 Украина.ру
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Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - 10.07.2024 Украина.ру
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 июля сообщил в соцсетях, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине
2024-07-10T14:34
2024-07-10T14:42
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"Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки".В последние дни Орбан выполняет, по его словам, "миссию мира" — посещает страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами.Вначале Орбан провел переговоры с Зеленским в Киеве и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Китай, Виктор Орбан, Эрдоган, НАТО, ЕС

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

14:34 10.07.2024 (обновлено: 14:42 10.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 июля сообщил в соцсетях, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине
попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки".
"Президент Эрдоган является важным партнером в нашей миротворческой миссии! Турция — единственная страна, которая успешно выступила посредником между противоборствующими сторонами в российско-украинской войне", - написал он в соцсети Х.
В последние дни Орбан выполняет, по его словам, "миссию мира" — посещает страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами.
Вначале Орбан провел переговоры с Зеленским в Киеве и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.
Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.
В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
 
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