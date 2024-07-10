https://ukraina.ru/20240710/1056161297.html

На двух китах: О чем договорились Россия и Индия

На двух китах: О чем договорились Россия и Индия - 10.07.2024 Украина.ру

На двух китах: О чем договорились Россия и Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после переизбрания. Путин и Моди договорились увеличить товарооборот стран до 100 млрд долларов до 2030 года, обсудили наращивание инфраструктурных и логистических проектов, упрощении визового режима

2024-07-10T13:57

2024-07-10T13:57

2024-07-10T13:58

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Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме двухсторонних вопросов сотрудничества стороны обсудили и международную обстановку, в том числе кризис на Украине. Моди заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. О значении визита лидера Индии, символах и знаках – размышляли эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Александр НосовичВ последние недели читал много западной аналитики (а также довольно качественной украинской) о том, чтобы заключить сделку с Китаем/продавить Китай на то, чтобы он вынудил Россию закончить конфликт на Украине на невыгодных для неё западных и украинских условиях. Потому что степень зависимости России от Китая сегодня выросла до того, что только Пекин способен сделать так, чтобы военные и политические успехи России конвертировались в её дипломатическое поражение. Однако российская внешняя политика не настолько глупа и стратегически недальновидна, чтобы не учитывать подобные риски. Сегодняшние пробки в Москве из-за визита премьер-министра Индии - наглядное тому подтверждение.Китаист Николай ВавиловВ сети появляется тезис о том, что Путин старается хорошо принять Моди "в пику Пекину". Извините, но это не Путин поехал в Индию после избрания — а Моди в Москву, и этого дорогого гостя, а это лидер пятой по величине экономики мира, хорошо встречают и его и надо хорошо встречать, так как индийский друг предпочёл Москву Вашингтону для первой поездки. Всем заукраинским публичным площадкам дана команда рассматривать любую азиатскую активность Москвы под надуманным антикитайским углом — поехал в КНДР, в пику Пекину, во Вьетнам - в пику, встречает Моди - ну конечно же, в пику! Новых нарративов кроме конспирологического противостояния Москвы и Пекина уставшие сотрудники и агенты ЦРУ не придумали. Да им и лень — зачем стараться, когда игра проиграна. То, что Моди посетил Москву для того, чтобы не дать Пекину слишком усилиться в Евразии — верно, и в пику Вашингтону — тоже верно. Где здесь якобы антикитайский вектор Москвы, понять не могу. Да, естественно, Пекин все прекрасно понимает, какую роль играет Россия в мире, какие у нее ресурсы, чтобы быть альтернативой Вашингтону — да, Пекин будет более объективно оценивать сотрудничество с Россией, как бы отдельным коммерческим интересантам не было бы выгодно использовать разрывы цепочек поставок на запад. Но это не значит, что здоровая и законная дипломатическая активность Москвы должна вызвать негатив у нашего доброго восточного друга, наоборот - контакты только усилятся, а эффект от предстоящего визита премьера Ли Цяна в Москву будет только больше. Так и складываются отношения в треугольнике Москва - Пекин - Дели.Политический аналитик Максим ШевченкоВизит Моди в Москву можно рассматривать в контексте книги Рене Генона "Кризис современного мира", которая говорит о деградации мира к последнему акту Кали-юги, в котором восторжествует либеральные похабные версии и оправдания бытия, а древние (по мнению Генона) кастовые и примордиальные (изначальные) смыслы будут забыты. Моди может рассматриваться, как "восстанавливающий варны", то есть последней герой Великой традиции. Он видит мир в контексте заданной на полях Кшетры парадигмы. Его визит в Москву это попытка понять - всерьез Путин вступил на путь конфликта с современным миром или это чандальский постмодернистский выверт? Не танки, пушки и нефть интересует Моди, а подлинность путинского конфликта с Западом. В финале Кали-юги ставки особенно велики. Ошибки особенно фатальны. Впрочем, все это в контексте Генона, разумеется.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаStratfor: Визит Моди в Москву предвещает усиление отношений Россия—Индия. "Теневое ЦРУ" предупреждает Запад: визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву связан с возобновлением регулярных российско-индийских саммитов, завершением крупной оборонной сделки и другими неприятными вещами. Неприятными для самого Запада, естественно, — и с этим нужно что-то делать. Несмотря на санкции и все усилия, отмечает Stratfor, Индия воздерживается от критики России, Москва остаётся крупнейшим поставщиком оружия для этой страны (36% оружейного импорта Нью-Дели с 2019 по 2023 год), а индийские нефтеперерабатывающие предприятия в июне импортировали 2,13 млн баррелей российской сырой нефти в сутки, что делает Россию крупнейшим поставщиком Индии. Но это лишь начало проблем. По мнению Stratfor, Моди и Путин обсудят расширение торговли нефтью с использованием альтернативных платёжных механизмов, позволяющих избежать использования западных валют и проблем, вызванных санкциями. Ожидается обсуждение морского маршрута между Ченнаи (на побережье Бенгальского залива) и Владивостоком, а также доступ к арктическим судоходным маршрутам, куда Индия наращивает инвестиции. Развитие маршрута Владивосток—Ченнаи сократит логистику между Россией и Индией с 8675 до 5600 морских миль, что сулит крупное расширение технических возможностей по наращиванию двусторонней торговли. Кроме того, в Stratfor ожидают, что после нескольких лет задержек будет заключено соглашение о взаимном обмене логистикой портов. Всё это достаточно очевидно. Можно лишь предположить, что теме платёжных механизмов будет уделяться особое внимание. США пока что не вводят санкции в отношении Индии, сохраняя надежду использовать её по украинскому сценарию — как таран против Китая. Нарендра Моди небезуспешно использует эту заинтересованность, получая от США военные технологии, но открыто конфликтовать с Китаем не спешит. Нельзя исключать, что в обозримом будущем Вашингтону это надоест, и нужно быть к этому готовыми. Но самое главное, что на Глобальном Юге руками его крупнейших представителей уже формируется новая система финансов и логистики, чем дальше, тем меньше связанная с США и Западом. В этом смысле первый после победы на выборах международный визит премьера Индии трудно переоценить.О других аспектах российско-индийских отношений - в статье Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова

https://ukraina.ru/20240709/1056154725.html

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