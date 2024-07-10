На двух китах: О чем договорились Россия и Индия - 10.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240710/1056161297.html
На двух китах: О чем договорились Россия и Индия
На двух китах: О чем договорились Россия и Индия - 10.07.2024 Украина.ру
На двух китах: О чем договорились Россия и Индия
Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после переизбрания. Путин и Моди договорились увеличить товарооборот стран до 100 млрд долларов до 2030 года, обсудили наращивание инфраструктурных и логистических проектов, упрощении визового режима
2024-07-10T13:57
2024-07-10T13:58
эксклюзив
россия
индия
моди нарендра
визит
эксперты
сша
запад
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056161805_463:376:2408:1470_1920x0_80_0_0_f25c3b6337f3cedacd876a8d7726907b.jpg.webp
Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме двухсторонних вопросов сотрудничества стороны обсудили и международную обстановку, в том числе кризис на Украине. Моди заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. О значении визита лидера Индии, символах и знаках – размышляли эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Александр НосовичВ последние недели читал много западной аналитики (а также довольно качественной украинской) о том, чтобы заключить сделку с Китаем/продавить Китай на то, чтобы он вынудил Россию закончить конфликт на Украине на невыгодных для неё западных и украинских условиях. Потому что степень зависимости России от Китая сегодня выросла до того, что только Пекин способен сделать так, чтобы военные и политические успехи России конвертировались в её дипломатическое поражение. Однако российская внешняя политика не настолько глупа и стратегически недальновидна, чтобы не учитывать подобные риски. Сегодняшние пробки в Москве из-за визита премьер-министра Индии - наглядное тому подтверждение.Китаист Николай ВавиловВ сети появляется тезис о том, что Путин старается хорошо принять Моди "в пику Пекину". Извините, но это не Путин поехал в Индию после избрания — а Моди в Москву, и этого дорогого гостя, а это лидер пятой по величине экономики мира, хорошо встречают и его и надо хорошо встречать, так как индийский друг предпочёл Москву Вашингтону для первой поездки. Всем заукраинским публичным площадкам дана команда рассматривать любую азиатскую активность Москвы под надуманным антикитайским углом — поехал в КНДР, в пику Пекину, во Вьетнам - в пику, встречает Моди - ну конечно же, в пику! Новых нарративов кроме конспирологического противостояния Москвы и Пекина уставшие сотрудники и агенты ЦРУ не придумали. Да им и лень — зачем стараться, когда игра проиграна. То, что Моди посетил Москву для того, чтобы не дать Пекину слишком усилиться в Евразии — верно, и в пику Вашингтону — тоже верно. Где здесь якобы антикитайский вектор Москвы, понять не могу. Да, естественно, Пекин все прекрасно понимает, какую роль играет Россия в мире, какие у нее ресурсы, чтобы быть альтернативой Вашингтону — да, Пекин будет более объективно оценивать сотрудничество с Россией, как бы отдельным коммерческим интересантам не было бы выгодно использовать разрывы цепочек поставок на запад. Но это не значит, что здоровая и законная дипломатическая активность Москвы должна вызвать негатив у нашего доброго восточного друга, наоборот - контакты только усилятся, а эффект от предстоящего визита премьера Ли Цяна в Москву будет только больше. Так и складываются отношения в треугольнике Москва - Пекин - Дели.Политический аналитик Максим ШевченкоВизит Моди в Москву можно рассматривать в контексте книги Рене Генона "Кризис современного мира", которая говорит о деградации мира к последнему акту Кали-юги, в котором восторжествует либеральные похабные версии и оправдания бытия, а древние (по мнению Генона) кастовые и примордиальные (изначальные) смыслы будут забыты. Моди может рассматриваться, как "восстанавливающий варны", то есть последней герой Великой традиции. Он видит мир в контексте заданной на полях Кшетры парадигмы. Его визит в Москву это попытка понять - всерьез Путин вступил на путь конфликта с современным миром или это чандальский постмодернистский выверт? Не танки, пушки и нефть интересует Моди, а подлинность путинского конфликта с Западом. В финале Кали-юги ставки особенно велики. Ошибки особенно фатальны. Впрочем, все это в контексте Генона, разумеется.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаStratfor: Визит Моди в Москву предвещает усиление отношений Россия—Индия. "Теневое ЦРУ" предупреждает Запад: визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву связан с возобновлением регулярных российско-индийских саммитов, завершением крупной оборонной сделки и другими неприятными вещами. Неприятными для самого Запада, естественно, — и с этим нужно что-то делать. Несмотря на санкции и все усилия, отмечает Stratfor, Индия воздерживается от критики России, Москва остаётся крупнейшим поставщиком оружия для этой страны (36% оружейного импорта Нью-Дели с 2019 по 2023 год), а индийские нефтеперерабатывающие предприятия в июне импортировали 2,13 млн баррелей российской сырой нефти в сутки, что делает Россию крупнейшим поставщиком Индии. Но это лишь начало проблем. По мнению Stratfor, Моди и Путин обсудят расширение торговли нефтью с использованием альтернативных платёжных механизмов, позволяющих избежать использования западных валют и проблем, вызванных санкциями. Ожидается обсуждение морского маршрута между Ченнаи (на побережье Бенгальского залива) и Владивостоком, а также доступ к арктическим судоходным маршрутам, куда Индия наращивает инвестиции. Развитие маршрута Владивосток—Ченнаи сократит логистику между Россией и Индией с 8675 до 5600 морских миль, что сулит крупное расширение технических возможностей по наращиванию двусторонней торговли. Кроме того, в Stratfor ожидают, что после нескольких лет задержек будет заключено соглашение о взаимном обмене логистикой портов. Всё это достаточно очевидно. Можно лишь предположить, что теме платёжных механизмов будет уделяться особое внимание. США пока что не вводят санкции в отношении Индии, сохраняя надежду использовать её по украинскому сценарию — как таран против Китая. Нарендра Моди небезуспешно использует эту заинтересованность, получая от США военные технологии, но открыто конфликтовать с Китаем не спешит. Нельзя исключать, что в обозримом будущем Вашингтону это надоест, и нужно быть к этому готовыми. Но самое главное, что на Глобальном Юге руками его крупнейших представителей уже формируется новая система финансов и логистики, чем дальше, тем меньше связанная с США и Западом. В этом смысле первый после победы на выборах международный визит премьера Индии трудно переоценить.О других аспектах российско-индийских отношений - в статье Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
https://ukraina.ru/20240709/1056154725.html
https://ukraina.ru/20240709/1056154016.html
россия
индия
сша
запад
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056161805_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_ca5594e7d68f126678f5bd0c2210ef88.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, индия, моди нарендра, визит, эксперты, сша, запад, москва, владимир путин, александр носович, николай вавилов, цру
Эксклюзив, Россия, Индия, Моди Нарендра, визит, эксперты, США, Запад, Москва, Владимир Путин, Александр Носович, Николай Вавилов, ЦРУ

На двух китах: О чем договорились Россия и Индия

13:57 10.07.2024 (обновлено: 13:58 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после переизбрания. Путин и Моди договорились увеличить товарооборот стран до 100 млрд долларов до 2030 года, обсудили наращивание инфраструктурных и логистических проектов, упрощении визового режима
Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме двухсторонних вопросов сотрудничества стороны обсудили и международную обстановку, в том числе кризис на Украине. Моди заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. О значении визита лидера Индии, символах и знаках – размышляли эксперты в своих соцсетях.
Политический аналитик Александр Носович
В последние недели читал много западной аналитики (а также довольно качественной украинской) о том, чтобы заключить сделку с Китаем/продавить Китай на то, чтобы он вынудил Россию закончить конфликт на Украине на невыгодных для неё западных и украинских условиях. Потому что степень зависимости России от Китая сегодня выросла до того, что только Пекин способен сделать так, чтобы военные и политические успехи России конвертировались в её дипломатическое поражение. Однако российская внешняя политика не настолько глупа и стратегически недальновидна, чтобы не учитывать подобные риски. Сегодняшние пробки в Москве из-за визита премьер-министра Индии - наглядное тому подтверждение.
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 18:05
Моди в Москве, лидеры Литвы и Латвии хотят ударов по РФ, на Украине посчитали уклонистов. Итоги 9 июляВ Москве прошли переговоры Путина и Моди; некоторые европейские лидеры призывают к эскалации конфликта на Украине; полмиллиона уклонистов насчитали на Украине
Китаист Николай Вавилов
В сети появляется тезис о том, что Путин старается хорошо принять Моди "в пику Пекину". Извините, но это не Путин поехал в Индию после избрания — а Моди в Москву, и этого дорогого гостя, а это лидер пятой по величине экономики мира, хорошо встречают и его и надо хорошо встречать, так как индийский друг предпочёл Москву Вашингтону для первой поездки.
Всем заукраинским публичным площадкам дана команда рассматривать любую азиатскую активность Москвы под надуманным антикитайским углом — поехал в КНДР, в пику Пекину, во Вьетнам - в пику, встречает Моди - ну конечно же, в пику! Новых нарративов кроме конспирологического противостояния Москвы и Пекина уставшие сотрудники и агенты ЦРУ не придумали. Да им и лень — зачем стараться, когда игра проиграна.
То, что Моди посетил Москву для того, чтобы не дать Пекину слишком усилиться в Евразии — верно, и в пику Вашингтону — тоже верно. Где здесь якобы антикитайский вектор Москвы, понять не могу. Да, естественно, Пекин все прекрасно понимает, какую роль играет Россия в мире, какие у нее ресурсы, чтобы быть альтернативой Вашингтону — да, Пекин будет более объективно оценивать сотрудничество с Россией, как бы отдельным коммерческим интересантам не было бы выгодно использовать разрывы цепочек поставок на запад. Но это не значит, что здоровая и законная дипломатическая активность Москвы должна вызвать негатив у нашего доброго восточного друга, наоборот - контакты только усилятся, а эффект от предстоящего визита премьера Ли Цяна в Москву будет только больше. Так и складываются отношения в треугольнике Москва - Пекин - Дели.
Политический аналитик Максим Шевченко
Визит Моди в Москву можно рассматривать в контексте книги Рене Генона "Кризис современного мира", которая говорит о деградации мира к последнему акту Кали-юги, в котором восторжествует либеральные похабные версии и оправдания бытия, а древние (по мнению Генона) кастовые и примордиальные (изначальные) смыслы будут забыты. Моди может рассматриваться, как "восстанавливающий варны", то есть последней герой Великой традиции. Он видит мир в контексте заданной на полях Кшетры парадигмы. Его визит в Москву это попытка понять - всерьез Путин вступил на путь конфликта с современным миром или это чандальский постмодернистский выверт? Не танки, пушки и нефть интересует Моди, а подлинность путинского конфликта с Западом. В финале Кали-юги ставки особенно велики. Ошибки особенно фатальны. Впрочем, все это в контексте Генона, разумеется.
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 17:42
В США обеспокоены визитом Моди к Путину и укреплением российско-индийских отношенийС учетом продолжающейся спецоперации на Украине крупнейший союзник Киева в лице Вашингтона выразил Индии обеспокоенность по поводу ее отношений с Россией. К этому подтолкнул визит премьера Индии Нарендра Моди в РФ и его переговоры с Владимиром Путиным, передает газета Reuters
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Stratfor: Визит Моди в Москву предвещает усиление отношений Россия—Индия. "Теневое ЦРУ" предупреждает Запад: визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву связан с возобновлением регулярных российско-индийских саммитов, завершением крупной оборонной сделки и другими неприятными вещами. Неприятными для самого Запада, естественно, — и с этим нужно что-то делать.
Несмотря на санкции и все усилия, отмечает Stratfor, Индия воздерживается от критики России, Москва остаётся крупнейшим поставщиком оружия для этой страны (36% оружейного импорта Нью-Дели с 2019 по 2023 год), а индийские нефтеперерабатывающие предприятия в июне импортировали 2,13 млн баррелей российской сырой нефти в сутки, что делает Россию крупнейшим поставщиком Индии.
Но это лишь начало проблем. По мнению Stratfor, Моди и Путин обсудят расширение торговли нефтью с использованием альтернативных платёжных механизмов, позволяющих избежать использования западных валют и проблем, вызванных санкциями. Ожидается обсуждение морского маршрута между Ченнаи (на побережье Бенгальского залива) и Владивостоком, а также доступ к арктическим судоходным маршрутам, куда Индия наращивает инвестиции.
Развитие маршрута Владивосток—Ченнаи сократит логистику между Россией и Индией с 8675 до 5600 морских миль, что сулит крупное расширение технических возможностей по наращиванию двусторонней торговли. Кроме того, в Stratfor ожидают, что после нескольких лет задержек будет заключено соглашение о взаимном обмене логистикой портов. Всё это достаточно очевидно.
Можно лишь предположить, что теме платёжных механизмов будет уделяться особое внимание. США пока что не вводят санкции в отношении Индии, сохраняя надежду использовать её по украинскому сценарию — как таран против Китая. Нарендра Моди небезуспешно использует эту заинтересованность, получая от США военные технологии, но открыто конфликтовать с Китаем не спешит. Нельзя исключать, что в обозримом будущем Вашингтону это надоест, и нужно быть к этому готовыми. Но самое главное, что на Глобальном Юге руками его крупнейших представителей уже формируется новая система финансов и логистики, чем дальше, тем меньше связанная с США и Западом. В этом смысле первый после победы на выборах международный визит премьера Индии трудно переоценить.
О других аспектах российско-индийских отношений - в статье Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
 
ЭксклюзивРоссияИндияМоди НарендравизитэкспертыСШАЗападМоскваВладимир ПутинАлександр НосовичНиколай ВавиловЦРУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
16:36Кризис НАТО: оборона или нападение
16:23Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
16:20Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
16:18Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации
15:15Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
15:14Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"
14:50"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь
14:42Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев
14:34Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
14:23Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания
13:57На двух китах: О чем договорились Россия и Индия
13:51Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена
13:42Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
13:41"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоров
13:30Безответственный шаг Лондона, терроризм, обстрелы, пострадавшие. Главное на Украине на 13:30 10 июля
13:14Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке
12:52Кто мог бы стать посредником для России и США и сколько украинцев Европа депортирует воевать – Ищенко
12:51ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор
12:27"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией
Лента новостейМолния