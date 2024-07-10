"Попал под встречный огонь": депутат Госдумы Колесников получил ранение в ходе СВО - 10.07.2024 Украина.ру
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"Попал под встречный огонь": депутат Госдумы Колесников получил ранение в ходе СВО
"Попал под встречный огонь": депутат Госдумы Колесников получил ранение в ходе СВО - 10.07.2024 Украина.ру
"Попал под встречный огонь": депутат Госдумы Колесников получил ранение в ходе СВО
Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников в своем телеграм-канале сообщил, что получил ранение
2024-07-10T09:58
2024-07-10T09:58
новости
украина
госдума
единая россия
депутат
ранение
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"При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Не в первый раз. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт", - написал он.Политик поблагодарил всех за поддержку, "за теплые слова". Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года стало известно, что его жена, депутат законодательного собрания Челябинской области, отправилась добровольцем в зону СВО. В семье Колесниковых трое детей.Подробнее об опасной работе российских политиков - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, госдума, единая россия, депутат, ранение
Новости, Украина, Госдума, Единая Россия, депутат, ранение

"Попал под встречный огонь": депутат Госдумы Колесников получил ранение в ходе СВО

09:58 10.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников в своем телеграм-канале сообщил, что получил ранение
"При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Не в первый раз. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт", - написал он.
Политик поблагодарил всех за поддержку, "за теплые слова".
"Поверьте, здесь это очень дорогого стоит и помогает переносить любые испытания", - добавил он.
Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года стало известно, что его жена, депутат законодательного собрания Челябинской области, отправилась добровольцем в зону СВО. В семье Колесниковых трое детей.
Подробнее об опасной работе российских политиков - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
 
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