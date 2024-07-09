"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву
Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине
По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".
"Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это – нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина. Сербия, чтобы предотвратить злоупотребления, ввела обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия Сербии оружие не будет уступлено или перепродано третьей стороне", - подчеркнул Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям: Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".
Накануне 75-го саммита Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".
Подробнее о сербском оружии - в материале Татьяны Стоянович Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине на сайте Украина.ру.