"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056146536.html
"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву
"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву - 09.07.2024 Украина.ру
"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву
Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине
2024-07-09T13:10
2024-07-09T13:10
новости
сербия
украина
белград
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e138d3b407163ade2e72294fd0df5708.jpg.webp
По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям: Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".Накануне 75-го саммита Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".Подробнее о сербском оружии - в материале Татьяны Стоянович Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине на сайте Украина.ру.
сербия
украина
белград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cec8d9f989c045e17b0e9f7c359fdf22.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, украина, белград, александр вучич
Новости, Сербия, Украина, Белград, Александр Вучич

"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву

13:10 09.07.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине
По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".
"Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это – нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина. Сербия, чтобы предотвратить злоупотребления, ввела обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия Сербии оружие не будет уступлено или перепродано третьей стороне", - подчеркнул Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям: Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".
Накануне 75-го саммита Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".
Подробнее о сербском оружии - в материале Татьяны Стоянович Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиСербияУкраинаБелградАлександр Вучич
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
13:48Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины
13:36"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля
13:16"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке
13:10"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву
13:09Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
12:40СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию
12:28В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете"
12:16Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову
11:57Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО
11:50Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
11:08"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве
11:01Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов
10:46Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
10:46Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО
10:18После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
10:06Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
09:48Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
09:30Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области
09:25Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
Лента новостейМолния