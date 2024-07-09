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"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву

"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву - 09.07.2024 Украина.ру

"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине

2024-07-09T13:10

2024-07-09T13:10

2024-07-09T13:10

новости

сербия

украина

белград

александр вучич

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По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям: Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".Накануне 75-го саммита Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".Подробнее о сербском оружии - в материале Татьяны Стоянович Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине на сайте Украина.ру.

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новости, сербия, украина, белград, александр вучич