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Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов

Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов - 02.07.2024 Украина.ру

Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов

Служба безопасности Украины раскрыла действующую в Одессе агентурную группу ФСБ, сообщили 2 июля в пресс-службе СБУ

2024-07-02T11:51

2024-07-02T11:51

2024-07-02T11:51

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В ее состав входили двое военных и их сообщница — местная жительница, которая для прикрытия носила разные парики.Как утверждает СБУ, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу и порт.Всех троих задержали, во время обысков у них изъяли телефоны, которыми они пользовались якобы для связи с ФСБ. Им сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение.Подробнее о шпионаже во время украинского конфликта - в материале Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД на сайте Украина.ру.

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