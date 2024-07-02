Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов - 02.07.2024 Украина.ру
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Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов
Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов - 02.07.2024 Украина.ру
Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов
Служба безопасности Украины раскрыла действующую в Одессе агентурную группу ФСБ, сообщили 2 июля в пресс-службе СБУ
2024-07-02T11:51
2024-07-02T11:51
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В ее состав входили двое военных и их сообщница — местная жительница, которая для прикрытия носила разные парики.Как утверждает СБУ, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу и порт.Всех троих задержали, во время обысков у них изъяли телефоны, которыми они пользовались якобы для связи с ФСБ. Им сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение.Подробнее о шпионаже во время украинского конфликта - в материале Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, СБУ, ФСБ

Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов

11:51 02.07.2024
 
© из открытых источниковСБУ
СБУ
© из открытых источников
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Служба безопасности Украины раскрыла действующую в Одессе агентурную группу ФСБ, сообщили 2 июля в пресс-службе СБУ
В ее состав входили двое военных и их сообщница — местная жительница, которая для прикрытия носила разные парики.

Как утверждает СБУ, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу и порт.
"Они систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории. При обнаружении "нужных" объектов – скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах. Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы", - говорится в материале службы.
Всех троих задержали, во время обысков у них изъяли телефоны, которыми они пользовались якобы для связи с ФСБ.
Им сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение.
Подробнее о шпионаже во время украинского конфликта - в материале Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД на сайте Украина.ру.
 
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