Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов
© из открытых источниковСБУ
© из открытых источников
Служба безопасности Украины раскрыла действующую в Одессе агентурную группу ФСБ, сообщили 2 июля в пресс-службе СБУ
В ее состав входили двое военных и их сообщница — местная жительница, которая для прикрытия носила разные парики.
Как утверждает СБУ, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу и порт.
Как утверждает СБУ, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу и порт.
"Они систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории. При обнаружении "нужных" объектов – скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах. Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы", - говорится в материале службы.
Всех троих задержали, во время обысков у них изъяли телефоны, которыми они пользовались якобы для связи с ФСБ.
Им сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение.
Подробнее о шпионаже во время украинского конфликта - в материале Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД на сайте Украина.ру.