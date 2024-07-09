https://ukraina.ru/20240709/1056144847.html

Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО

Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО - 09.07.2024 Украина.ру

Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО

Сотрудница клуба "Зенит" и Российского футбольного союза потребовали снять флаг бригады русских добровольцев "Эспаньола", которые сегодня успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Перед матчем в Санкт-Петербурге организаторы аргументировали свой запрет тем, что бойцы этой бригады якобы "поддерживают нацистов"

2024-07-09T11:57

2024-07-09T11:57

2024-07-09T12:04

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Видео, снятое на месте события одним из участников, опубликовал телеграм-канал Readovka. Изначально организаторы указывали, что спортивное мероприятие не имеет отношения к российской спецоперации, а потому флаг "Эспаньолы" следует снять. Когда этот аргумент оказался не убедительным, был приведен еще один – абсурдный. Возмущенный болельщик призвал объявить на камеру, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, поддерживают нацизм. "Поражает сам факт — на третий год СВО в нашей стране находятся люди, у которых повернется язык назвать русских добровольцев, отдающих свои жизни за Родину, "сторонниками нацизма", – отмечает Readovka. Ранее сообщалось, что подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" в ходе спецоперации готовит снайперов и ждет пополнение.Подробнее о том, как появление добровольцев способствует выполнению задач в зоне СВО читайте в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240205/1053046933.html

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новости, сво, "зенит", фанаты, фк "эспаньол"