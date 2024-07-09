Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО
11:57 09.07.2024 (обновлено: 12:04 09.07.2024)
Эспаньола
Сотрудница клуба "Зенит" и Российского футбольного союза потребовали снять флаг бригады русских добровольцев "Эспаньола", которые сегодня успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Перед матчем в Санкт-Петербурге организаторы аргументировали свой запрет тем, что бойцы этой бригады якобы "поддерживают нацистов"
Видео, снятое на месте события одним из участников, опубликовал телеграм-канал Readovka. Изначально организаторы указывали, что спортивное мероприятие не имеет отношения к российской спецоперации, а потому флаг "Эспаньолы" следует снять. Когда этот аргумент оказался не убедительным, был приведен еще один – абсурдный.
"Они (бригада "Эспаньола" – Ред.) помимо прочего поддерживают типо нацистскую организацию, поэтому мы просим снять флаг. (...) Это сказало руководство", – заявила сотрудница клуба "Зенит".
Возмущенный болельщик призвал объявить на камеру, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, поддерживают нацизм.
"Поражает сам факт — на третий год СВО в нашей стране находятся люди, у которых повернется язык назвать русских добровольцев, отдающих свои жизни за Родину, "сторонниками нацизма", – отмечает Readovka.
Ранее сообщалось, что подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" в ходе спецоперации готовит снайперов и ждет пополнение.
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