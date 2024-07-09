Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО - 09.07.2024 Украина.ру
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Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО
Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО - 09.07.2024 Украина.ру
Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО
Сотрудница клуба "Зенит" и Российского футбольного союза потребовали снять флаг бригады русских добровольцев "Эспаньола", которые сегодня успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Перед матчем в Санкт-Петербурге организаторы аргументировали свой запрет тем, что бойцы этой бригады якобы "поддерживают нацистов"
2024-07-09T11:57
2024-07-09T12:04
новости
сво
"зенит"
фанаты
фк "эспаньол"
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Видео, снятое на месте события одним из участников, опубликовал телеграм-канал Readovka. Изначально организаторы указывали, что спортивное мероприятие не имеет отношения к российской спецоперации, а потому флаг "Эспаньолы" следует снять. Когда этот аргумент оказался не убедительным, был приведен еще один – абсурдный. Возмущенный болельщик призвал объявить на камеру, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, поддерживают нацизм. "Поражает сам факт — на третий год СВО в нашей стране находятся люди, у которых повернется язык назвать русских добровольцев, отдающих свои жизни за Родину, "сторонниками нацизма", – отмечает Readovka. Ранее сообщалось, что подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" в ходе спецоперации готовит снайперов и ждет пополнение.Подробнее о том, как появление добровольцев способствует выполнению задач в зоне СВО читайте в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.
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новости, сво, "зенит", фанаты, фк "эспаньол"
Новости, СВО, "Зенит", фанаты, ФК "Эспаньол"

Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО

11:57 09.07.2024 (обновлено: 12:04 09.07.2024)
 
Эспаньола
Эспаньола
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Сотрудница клуба "Зенит" и Российского футбольного союза потребовали снять флаг бригады русских добровольцев "Эспаньола", которые сегодня успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Перед матчем в Санкт-Петербурге организаторы аргументировали свой запрет тем, что бойцы этой бригады якобы "поддерживают нацистов"
Видео, снятое на месте события одним из участников, опубликовал телеграм-канал Readovka. Изначально организаторы указывали, что спортивное мероприятие не имеет отношения к российской спецоперации, а потому флаг "Эспаньолы" следует снять. Когда этот аргумент оказался не убедительным, был приведен еще один – абсурдный.

"Они (бригада "Эспаньола" – Ред.) помимо прочего поддерживают типо нацистскую организацию, поэтому мы просим снять флаг. (...) Это сказало руководство", – заявила сотрудница клуба "Зенит".

Возмущенный болельщик призвал объявить на камеру, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, поддерживают нацизм.
"Поражает сам факт — на третий год СВО в нашей стране находятся люди, у которых повернется язык назвать русских добровольцев, отдающих свои жизни за Родину, "сторонниками нацизма", – отмечает Readovka.
Ранее сообщалось, что подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" в ходе спецоперации готовит снайперов и ждет пополнение.
Подробнее о том, как появление добровольцев способствует выполнению задач в зоне СВО читайте в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.
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