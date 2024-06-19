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Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО

Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО - 19.06.2024 Украина.ру

Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО

Появление добровольцев из Северной Кореи облегчит для российской армии положение на фронте, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов . Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-19T04:00

2024-06-19T04:00

2024-06-19T04:00

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Поликарпов выступает за то, чтобы привлекать добровольцев из КНДР к участию в спецоперации на Украине. Историк согласился, что языковой барьер в данном случае может стать проблемой, однако ее можно решить. Переводчиков с корейского можно найти как в РФ, так и в КНДР, полагает собеседник издания. Подробнее об иностранных добровольцах на стороне РФ в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кндр, сво