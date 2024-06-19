Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Появление добровольцев из Северной Кореи облегчит для российской армии положение на фронте, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов . Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Поликарпов выступает за то, чтобы привлекать добровольцев из КНДР к участию в спецоперации на Украине.
"То, что у них нет боевого опыта, то они его получат. Я же не говорю, что северокорейцы как терминаторы дойдут до Днепра. Но они облегчат нам положение на фронте", - сказал он.
Историк согласился, что языковой барьер в данном случае может стать проблемой, однако ее можно решить. Переводчиков с корейского можно найти как в РФ, так и в КНДР, полагает собеседник издания.
Подробнее об иностранных добровольцах на стороне РФ в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце