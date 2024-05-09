https://ukraina.ru/20240509/1054986079.html
Военный эксперт объяснил, как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику
Военный эксперт объяснил, как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику - 09.05.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику
Сейчас Польша намерена стать ведущей военно-морской силой на Балтике, опередив Германию и другие страны. Да, сейчас их возможности здесь ограничены. Но они стараются получить больше кораблей и противокорабельных ракет, чтобы применить их против России
2024-05-09T09:51
2024-05-09T09:51
2024-05-09T09:51
новости
польша
балтийское море
балтийск
калининград
россия
флот
ракеты
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048662203_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_dfcb341d813e6158f6afc1ad1802f576.jpg
Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.руРанее Варшава заказала "несколько сотен" противокорабельных ракет Naval Strike Missile от Kongsberg Defence and Aerospace на сумму в 2 миллиарда долларов. Эта сделка является крупнейшим отдельным контрактом в истории компании. Поставки запланированы на период с 2026 по 2032 год.После развала Советского Союза на Балтике мы потеряли военно-морские базы в Свиноустье и Ростоке, а Финляндия со Швецией перестали быть нейтральными. Мы контролируем только 7% всего балтийского побережья в Калининградской и Ленинградской областях. Поэтому поляки хотят ловить рыбку в этой мутной воде, пояснил эксперт.Наша основные базы – Балтийск и Кронштадт. Это и военно-морские учебные заведения, и кластеры судостроения. В Калининградской области строятся большие десантные корабли и фрегаты. Поляки настроены на то, чтобы нанести нам там ущерб. Они прямо говорят, что Калининградский эксклав не будет для них проблемой. Но даже если поляки закупят столько ракет, ничего у них не получится, уверен специалист.Также, по его словам, Балтийский флот вооружают малыми ракетными кораблями типа "Каракурт" с "Калибрами". Они очень хорошего качества. Поступление этих кораблей идет регулярно и достаточно интенсивно. Это основная ударная мощь Балтийского флота.У Балтийского флота также есть определенные высадочные средства и тральные силы (нам тоже надо мины в случае чего ставить). Береговая составляющая тоже важна, добавил он.Кроме того, если Польша нападет, по нашей доктрине мы будем иметь право применить тактическое ядерное оружие, так что ничем хорошим этот вероятный поход поляков на Россию не закончится, заключил собеседник издания.
польша
балтийское море
балтийск
калининград
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048662203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_515f311d62b2110cf54a5399c296ff71.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, балтийское море, балтийск, калининград, россия, флот, ракеты, ядерное оружие
Новости, Польша, Балтийское море, Балтийск, Калининград, Россия, флот, ракеты, Ядерное оружие
Военный эксперт объяснил, как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику
Сейчас Польша намерена стать ведущей военно-морской силой на Балтике, опередив Германию и другие страны. Да, сейчас их возможности здесь ограничены. Но они стараются получить больше кораблей и противокорабельных ракет, чтобы применить их против России
Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Варшава заказала "несколько сотен" противокорабельных ракет Naval Strike Missile от Kongsberg Defence and Aerospace на сумму в 2 миллиарда долларов. Эта сделка является крупнейшим отдельным контрактом в истории компании. Поставки запланированы на период с 2026 по 2032 год.
После развала Советского Союза на Балтике мы потеряли военно-морские базы в Свиноустье и Ростоке, а Финляндия со Швецией перестали быть нейтральными. Мы контролируем только 7% всего балтийского побережья в Калининградской и Ленинградской областях. Поэтому поляки хотят ловить рыбку в этой мутной воде, пояснил эксперт.
Наша основные базы – Балтийск и Кронштадт. Это и военно-морские учебные заведения, и кластеры судостроения. В Калининградской области строятся большие десантные корабли и фрегаты. Поляки настроены на то, чтобы нанести нам там ущерб. Они прямо говорят, что Калининградский эксклав не будет для них проблемой. Но даже если поляки закупят столько ракет, ничего у них не получится, уверен специалист.
"Поляков всегда подводило высокомерие и спесь в отношении России. Да, Калининград – это эксклав. Но у Балтийского флота есть возможности, чтобы ударить по польским кораблям. У него есть крылатые ракеты, ПВО и комплексы береговой обороны. В частности, у нас есть "Бастион" с противокорабельными ракетами "Оникс"/"Яхонт". У них предсверхзвуковая скорость, их почти нельзя сбить", - указал Дандыкин.
Также, по его словам, Балтийский флот вооружают малыми ракетными кораблями типа "Каракурт" с "Калибрами". Они очень хорошего качества. Поступление этих кораблей идет регулярно и достаточно интенсивно. Это основная ударная мощь Балтийского флота.
У Балтийского флота также есть определенные высадочные средства и тральные силы (нам тоже надо мины в случае чего ставить). Береговая составляющая тоже важна, добавил он.
Кроме того, если Польша нападет, по нашей доктрине мы будем иметь право применить тактическое ядерное оружие, так что ничем хорошим этот вероятный поход поляков на Россию не закончится, заключил собеседник издания.