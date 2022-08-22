https://ukraina.ru/20220822/1037915838.html

"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"

"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации" - 22.08.2022 Украина.ру

"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"

На Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, но не это главная проблема, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T05:05

2022-08-22T05:05

2022-08-22T05:05

новости

чайковский

киев

культура

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Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора.По его мнению, даже если Чайковского, или советского писателя, киевлянина Михаила Булгакова назовут теперь украинцами, не имеющими отношения к России, это ничего не изменит.По словам Лундстрема, в условиях, когда киевский режим "постоянно убивает людей", говорить об отмене культуры – наивно. Он уверен, что Украина последовательно строит из себя настоящую "антиРоссию".Лундстрем добавил, что все это будет продолжаться до полного освобождения Украины.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036770846.html

чайковский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чайковский, киев, культура