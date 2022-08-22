"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации" - 22.08.2022 Украина.ру
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"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"
"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации" - 22.08.2022 Украина.ру
"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"
На Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, но не это главная проблема, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T05:05
2022-08-22T05:05
новости
чайковский
киев
культура
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Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора.По его мнению, даже если Чайковского, или советского писателя, киевлянина Михаила Булгакова назовут теперь украинцами, не имеющими отношения к России, это ничего не изменит.По словам Лундстрема, в условиях, когда киевский режим "постоянно убивает людей", говорить об отмене культуры – наивно. Он уверен, что Украина последовательно строит из себя настоящую "антиРоссию".Лундстрем добавил, что все это будет продолжаться до полного освобождения Украины.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036770846.html
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новости, чайковский, киев, культура
Новости, Чайковский, Киев, культура

"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"

05:05 22.08.2022
 
© Московская государственная консерватория имени П.И.ЧайковскогоПётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
© Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Читать в
На Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, но не это главная проблема, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора.
Да, они ее переименуют! Даже не сомневайтесь в этом, они переименуют абсолютно всё, связанное с русским языком и русской историей.
По его мнению, даже если Чайковского, или советского писателя, киевлянина Михаила Булгакова назовут теперь украинцами, не имеющими отношения к России, это ничего не изменит.
По словам Лундстрема, в условиях, когда киевский режим "постоянно убивает людей", говорить об отмене культуры – наивно. Он уверен, что Украина последовательно строит из себя настоящую "антиРоссию".
Лундстрем добавил, что все это будет продолжаться до полного освобождения Украины.
Полный текст интервью читайте здесь.
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 06:45
Пианистка Лисица: Чайковский – как борщУкраинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
 
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