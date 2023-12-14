На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ - 14.12.2023 Украина.ру
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На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ
На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ - 14.12.2023 Украина.ру
На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ
Бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, украинский суд очередной раз продлил срок содержания под стражей. Об этом 14 декабря сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное").
2023-12-14T10:51
2023-12-14T10:51
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украина
суд
самолет
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Военнослужащий ВСУ летом прошлого года попытался угнать российский военный самолет, что, по мнению Службы безопасности Украины (СБУ), стало причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово.Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей."Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому - он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного".У СБУ ранее заявили, что по аэродрому Канатово был нанесен массированный ракетный удар, как раз в то время, когда на него должен быт приземлиться угнанный самолет. В результате удара был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.Тем временем ФСБ России опубликовала материалы из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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Новости, Украина, Суд, самолет, Россия, ВСУ

На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ

10:51 14.12.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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Бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, украинский суд очередной раз продлил срок содержания под стражей. Об этом 14 декабря сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное").
Военнослужащий ВСУ летом прошлого года попытался угнать российский военный самолет, что, по мнению Службы безопасности Украины (СБУ), стало причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово.
Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.
"Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому - он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного".
У СБУ ранее заявили, что по аэродрому Канатово был нанесен массированный ракетный удар, как раз в то время, когда на него должен быт приземлиться угнанный самолет. В результате удара был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Тем временем ФСБ России опубликовала материалы из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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