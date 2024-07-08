Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС - 08.07.2024 Украина.ру
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Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС
Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС - 08.07.2024 Украина.ру
Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС
2024-07-08T07:27
2024-07-08T07:27
новости
венгрия
россия
москва
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
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"А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля.В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин
Новости, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин

Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС

07:27 08.07.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС
"А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля.
В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ.
Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
 
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