"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2 июля Минобороны России сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме "Миргород" в Полтавской области.
"В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – сказано в пресс-релизе военного ведомства.
Когда ВКС одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но я против шапкозакидательства. Не надо думать, что F-16 ничего не поменяют на поле боя. Они осложнят боевую работу, указал волонтер.
"Наши оптимистичные военные аналитики в 2022 году уже говорили, что "Хаймарсы" якобы ничего не поменяют, но они поменяли очень многое. Они наносили эффективные удары наши склады, штабы и коммуникации в глубоком тылу. Мы до сих пор не можем до конца купировать эту угрозу", - подчеркнул Садулаев.
Конечно, пять-десять самолетов F-16 для Украины ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для России еще тяжелее, заключил собеседник издания.
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