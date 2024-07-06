"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16 - 06.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240706/1056102154.html
"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16
"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16 - 06.07.2024 Украина.ру
"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16
Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-06T06:40
2024-07-06T06:40
новости
россия
украина
белоруссия
вкс
f-16
су-27
аэродромы
ракетный удар
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101492/48/1014924828_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_8c485ea823ada03049d75d1cd0076a12.jpg
2 июля Минобороны России сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме "Миргород" в Полтавской области."В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – сказано в пресс-релизе военного ведомства.Когда ВКС одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но я против шапкозакидательства. Не надо думать, что F-16 ничего не поменяют на поле боя. Они осложнят боевую работу, указал волонтер.Конечно, пять-десять самолетов F-16 для Украины ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для России еще тяжелее, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html
россия
украина
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101492/48/1014924828_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_e0a51829c7cf8d16a5eebfbf2a0bb61a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белоруссия, вкс, f-16, су-27, аэродромы, ракетный удар, самолет, истребитель, himars, сво
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, ВКС, F-16, су-27, аэродромы, ракетный удар, самолет, истребитель, HIMARS, СВО

"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16

06:40 06.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2 июля Минобороны России сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме "Миргород" в Полтавской области.
"В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – сказано в пресс-релизе военного ведомства.
Когда ВКС одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но я против шапкозакидательства. Не надо думать, что F-16 ничего не поменяют на поле боя. Они осложнят боевую работу, указал волонтер.
"Наши оптимистичные военные аналитики в 2022 году уже говорили, что "Хаймарсы" якобы ничего не поменяют, но они поменяли очень многое. Они наносили эффективные удары наши склады, штабы и коммуникации в глубоком тылу. Мы до сих пор не можем до конца купировать эту угрозу", - подчеркнул Садулаев.
Конечно, пять-десять самолетов F-16 для Украины ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для России еще тяжелее, заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Александр Тиханский интервью
Вчера, 06:04
Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комомЕсли Украина попытается осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии, она будет развиваться по следующему сценарию: "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияВКСF-16су-27аэродромыракетный ударсамолетистребительHIMARSСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет
06:50И это не Украина: полковник назвал две страны, откуда могут атаковать Белоруссию
06:47Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии
06:40"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16
06:30Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол
06:15"Накидали там более 300 мин": эксперт о том, когда российский десант высадится в Очакове или Измаиле
06:00"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"
05:45Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку
05:30Эксперт: СВО позволила нам прийти в себя и понять свои приоритеты
05:15Эксперт объяснил, как российские ВКС могут пресекать полеты самолетов НАТО над Черным морем
05:00"Придется наводить понтоны": военкор рассказал, как бойцы будут форсировать канал в Часов Яре
18:30Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
18:30Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре
17:46Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
17:35Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну
17:18Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
17:01Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
16:43Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
16:41Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев
Лента новостейМолния