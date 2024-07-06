https://ukraina.ru/20240706/1056102154.html

"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16

"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16 - 06.07.2024 Украина.ру

"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16

Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-06T06:40

2024-07-06T06:40

2024-07-06T06:40

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2 июля Минобороны России сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме "Миргород" в Полтавской области."В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – сказано в пресс-релизе военного ведомства.Когда ВКС одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но я против шапкозакидательства. Не надо думать, что F-16 ничего не поменяют на поле боя. Они осложнят боевую работу, указал волонтер.Конечно, пять-десять самолетов F-16 для Украины ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для России еще тяжелее, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

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новости, россия, украина, белоруссия, вкс, f-16, су-27, аэродромы, ракетный удар, самолет, истребитель, himars, сво