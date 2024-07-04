"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова - 04.07.2024 Украина.ру
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"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова - 04.07.2024 Украина.ру
"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города постепенно переходят на украинский язык. Об этом он написал в соцсети Instagram*. В комментариях харьковчане опровергли слова Терехова и заявили, что продолжают использовать русский язык.
2024-07-04T15:07
2024-07-04T15:07
новости
харьков
игорь терехов
русскоязычные
русский язык
украинский язык
комментарий
комментатор
украина
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По наблюдениям мэра, Харьков начинает говорить по-украински и в быту, и на улице, говорится в публикации. При этом, Терехов отмечает, что давление здесь неуместно, так как харьковчане "десятилетиями говорили по-русски".Однако в комментариях харьковчане опровергли "наблюдения" мэра и заявили, что остаются приверженцами родного русского языка."Я русскоязычный харьковчанин и патриот, до свидания", "Как же вы задолбали все своей мойвой. Отстаньте от харьковчан! Из-за этой травли ещё больше хочется говорить на родном языке", "В развитых странах несколько государственных языков и нет давления на людей, а у нас всё как всегда... вопреки истории, традициям – вы должны", "Я харьковчанка в 505 поколении. Все мои предки были русскими и говорили по-русски", "Из-за натиска и необоснованных причин моя семья принципиально не перейдет на мову. Все знаем и уважаем украинский. НО… идите лесом", "Да достали вы. Других проблем нет?", - отреагировали харьковчане в комментариях.Осенью 2022 года Терехова первый раз оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона. Тогда мэр Харькова заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский язык, но при общении с харьковчанами продолжит использовать русский.В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по "защите" украинского языка. За нарушение закона предусмотрен штраф 3400 грн (92 доллара).Ранее мэр Харькова Игорь Терехов выступал за предоставление русскому языку статуса регионального, подчеркивая, что на нём общается 80 процентов харьковчан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подробнее о Харькове и харьковчанах - в материале Василия Стоякина Переезд столицы: 90 лет назад руководство УССР перебралось из Харькова в Киев на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, игорь терехов, русскоязычные, русский язык, украинский язык, комментарий, комментатор, украина
Новости, Харьков, Игорь Терехов, русскоязычные, Русский язык, украинский язык, комментарий, комментатор, Украина

"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова

15:07 04.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь ТереховИгорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь Терехов
Читать в
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города постепенно переходят на украинский язык. Об этом он написал в соцсети Instagram*. В комментариях харьковчане опровергли слова Терехова и заявили, что продолжают использовать русский язык.
По наблюдениям мэра, Харьков начинает говорить по-украински и в быту, и на улице, говорится в публикации. При этом, Терехов отмечает, что давление здесь неуместно, так как харьковчане "десятилетиями говорили по-русски".
Однако в комментариях харьковчане опровергли "наблюдения" мэра и заявили, что остаются приверженцами родного русского языка.
"Я русскоязычный харьковчанин и патриот, до свидания", "Как же вы задолбали все своей мойвой. Отстаньте от харьковчан! Из-за этой травли ещё больше хочется говорить на родном языке", "В развитых странах несколько государственных языков и нет давления на людей, а у нас всё как всегда... вопреки истории, традициям – вы должны",
"Я харьковчанка в 505 поколении. Все мои предки были русскими и говорили по-русски", "Из-за натиска и необоснованных причин моя семья принципиально не перейдет на мову. Все знаем и уважаем украинский. НО… идите лесом", "Да достали вы. Других проблем нет?", - отреагировали харьковчане в комментариях.
Осенью 2022 года Терехова первый раз оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона. Тогда мэр Харькова заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский язык, но при общении с харьковчанами продолжит использовать русский.
В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по "защите" украинского языка. За нарушение закона предусмотрен штраф 3400 грн (92 доллара).
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов выступал за предоставление русскому языку статуса регионального, подчеркивая, что на нём общается 80 процентов харьковчан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Подробнее о Харькове и харьковчанах - в материале Василия Стоякина Переезд столицы: 90 лет назад руководство УССР перебралось из Харькова в Киев на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
15:30Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:07"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
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