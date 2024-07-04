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Многополярный мир стал реальностью — Путин

Многополярный мир стал реальностью — Путин - 04.07.2024 Украина.ру

Многополярный мир стал реальностью — Путин

Многополярный мир сегодня стал реальностью. На это обратил внимание 4 июля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав-государств ШОС

2024-07-04T14:50

2024-07-04T14:50

2024-07-04T15:00

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"Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - сказал российский лидер.Он также отметил, что на евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта."К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа", - указал Путин.Подробнее о происходящем на саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ближний восток, астана, владимир путин, шос