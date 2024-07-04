Многополярный мир стал реальностью — Путин
14:50 04.07.2024 (обновлено: 15:00 04.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
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Многополярный мир сегодня стал реальностью. На это обратил внимание 4 июля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав-государств ШОС
"Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что на евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта.
"К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа", - указал Путин.
Подробнее о происходящем на саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.