https://ukraina.ru/20240704/1056059801.html
Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС - 04.07.2024 Украина.ру
Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.07.2024
2024-07-04T14:33
2024-07-04T14:33
2024-07-04T14:33
видео
николай стариков
джо байден
сша
запад
шос
дональд трамп
астана
президентские выборы
китай
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сенсационных предложениях на саммите ШОС в Астане, а также о прощании с иллюзиями в отношении Европы и о новом мироустройстве, которое придётся принять Западу: 00:26 - о саммите ШОС в Астане; 04:48 - о ситуации с выборами в США; 08:02 - стоит ли верить в кампанию Дональда Трампа; 10:51 - о глобальных переменах мироустройства; 14:52 - Меняет ли свой курс Франция? 17:22 - Как во Франции используют правый блок; 19:03 - о торговой войне Запада с Китаем; 21:26 - что США могут предложить Европе взамен КНР? 22:17 - К чему ведёт страну финансово-экономический блок? 27:01 - О рычагах влияния государства на действия Центробанка. *во время интервью упоминается Михаил Ходорковский. Он признан Минюстом физическим лицом - иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр
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видео, николай стариков, джо байден, сша, запад, шос, дональд трамп, астана, президентские выборы, китай, центробанк рф, сво, видео
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Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сенсационных предложениях на саммите ШОС в Астане, а также о прощании с иллюзиями в отношении Европы и о новом мироустройстве, которое придётся принять Западу:
00:26 - о саммите ШОС в Астане;
04:48 - о ситуации с выборами в США;
08:02 - стоит ли верить в кампанию Дональда Трампа;
10:51 - о глобальных переменах мироустройства;
14:52 - Меняет ли свой курс Франция?
17:22 - Как во Франции используют правый блок;
19:03 - о торговой войне Запада с Китаем;
21:26 - что США могут предложить Европе взамен КНР?
22:17 - К чему ведёт страну финансово-экономический блок?
27:01 - О рычагах влияния государства на действия Центробанка.
*во время интервью упоминается Михаил Ходорковский. Он признан Минюстом физическим лицом - иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр