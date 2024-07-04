https://ukraina.ru/20240704/1056059801.html

Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС

Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС - 04.07.2024 Украина.ру

Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.07.2024

2024-07-04T14:33

2024-07-04T14:33

2024-07-04T14:33

видео

николай стариков

джо байден

сша

запад

шос

дональд трамп

астана

президентские выборы

китай

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сенсационных предложениях на саммите ШОС в Астане, а также о прощании с иллюзиями в отношении Европы и о новом мироустройстве, которое придётся принять Западу: 00:26 - о саммите ШОС в Астане; 04:48 - о ситуации с выборами в США; 08:02 - стоит ли верить в кампанию Дональда Трампа; 10:51 - о глобальных переменах мироустройства; 14:52 - Меняет ли свой курс Франция? 17:22 - Как во Франции используют правый блок; 19:03 - о торговой войне Запада с Китаем; 21:26 - что США могут предложить Европе взамен КНР? 22:17 - К чему ведёт страну финансово-экономический блок? 27:01 - О рычагах влияния государства на действия Центробанка. *во время интервью упоминается Михаил Ходорковский. Он признан Минюстом физическим лицом - иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр

сша

запад

астана

китай

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