Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС - 04.07.2024 Украина.ру
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Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС - 04.07.2024 Украина.ру
Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 04.07.2024
2024-07-04T14:33
2024-07-04T14:33
видео
николай стариков
джо байден
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запад
шос
дональд трамп
астана
президентские выборы
китай
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сенсационных предложениях на саммите ШОС в Астане, а также о прощании с иллюзиями в отношении Европы и о новом мироустройстве, которое придётся принять Западу: 00:26 - о саммите ШОС в Астане; 04:48 - о ситуации с выборами в США; 08:02 - стоит ли верить в кампанию Дональда Трампа; 10:51 - о глобальных переменах мироустройства; 14:52 - Меняет ли свой курс Франция? 17:22 - Как во Франции используют правый блок; 19:03 - о торговой войне Запада с Китаем; 21:26 - что США могут предложить Европе взамен КНР? 22:17 - К чему ведёт страну финансово-экономический блок? 27:01 - О рычагах влияния государства на действия Центробанка. *во время интервью упоминается Михаил Ходорковский. Он признан Минюстом физическим лицом - иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр
сша
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видео, николай стариков, джо байден, сша, запад, шос, дональд трамп, астана, президентские выборы, китай, центробанк рф, сво, видео
Видео, Николай Стариков, Джо Байден, США, Запад, ШОС, Дональд Трамп, Астана, президентские выборы, Китай, Центробанк РФ, СВО

Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС

14:33 04.07.2024
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сенсационных предложениях на саммите ШОС в Астане, а также о прощании с иллюзиями в отношении Европы и о новом мироустройстве, которое придётся принять Западу:
00:26 - о саммите ШОС в Астане;
04:48 - о ситуации с выборами в США;
08:02 - стоит ли верить в кампанию Дональда Трампа;
10:51 - о глобальных переменах мироустройства;
14:52 - Меняет ли свой курс Франция?
17:22 - Как во Франции используют правый блок;
19:03 - о торговой войне Запада с Китаем;
21:26 - что США могут предложить Европе взамен КНР?
22:17 - К чему ведёт страну финансово-экономический блок?
27:01 - О рычагах влияния государства на действия Центробанка.
*во время интервью упоминается Михаил Ходорковский. Он признан Минюстом физическим лицом - иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр
 
ВидеоНиколай СтариковДжо БайденСШАЗападШОСДональд ТрампАстанапрезидентские выборыКитайЦентробанк РФСВО
 
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