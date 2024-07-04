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Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир

Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир - 04.07.2024 Украина.ру

Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир

Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом. Об этом 4 июля заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества

2024-07-04T14:22

2024-07-04T14:22

2024-07-04T14:41

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"Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.Путин поблагодарил его за помощь в решении вопросов гуманитарного характера.Эмир в свою очередь поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон.Также эмир принял приглашение президента РФ посетить Россию и пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время.Подробнее о вариантах решения кризиса - в материале Олега Хавича Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, катар, украина, россия, владимир путин