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Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир - 04.07.2024 Украина.ру
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом. Об этом 4 июля заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:41
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"Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.Путин поблагодарил его за помощь в решении вопросов гуманитарного характера.Эмир в свою очередь поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон.Также эмир принял приглашение президента РФ посетить Россию и пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время.Подробнее о вариантах решения кризиса - в материале Олега Хавича Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы на сайте Украина.ру.
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новости, катар, украина, россия, владимир путин
Новости, Катар, Украина, Россия, Владимир Путин
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
14:22 04.07.2024 (обновлено: 14:41 04.07.2024)
Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом. Об этом 4 июля заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
"Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.
Путин поблагодарил его за помощь в решении вопросов гуманитарного характера.
"Ваше высочество, хотел бы Вас поблагодарить и за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом. Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей - как с российской, так и с украинской стороны", - отметил Путин.
Эмир в свою очередь поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон.
Также эмир принял приглашение президента РФ посетить Россию и пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время.
Подробнее о вариантах решения кризиса - в материале Олега Хавича Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы на сайте Украина.ру.