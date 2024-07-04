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Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы

Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы - 04.07.2024 Украина.ру

Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы

Европейцы хотят дать Украине оружие лишь для того, чтобы поставить Киев в лучшую переговорную позицию и положить конец войне, свидетельствует опрос Европейского совета по международным отношениям.

2024-07-04T11:57

2024-07-04T11:57

2024-07-04T11:57

эксклюзив

украина

киев

россия

урсула фон дер ляйен

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еврокомиссия

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В среду, 3 июля, Европейский совет по международным отношениям (ECFR) обнародовал результаты своего масштабного исследования, озаглавленного "Значение суверенитета: украинские и европейские взгляды на войну России с Украиной". В его ходе в первой половине мая 2024 года были опрошены 19 566 человек в 14 европейских странах и на Украине.Как отметили авторы исследования, Иван Крастев и Марк Леонард, оно носит прикладной характер, и призвано указать на общие моменты "общественной поддержки увеличения поставок оружия и боеприпасов на Украину". А уже исходя из этого, европейские лидеры должны укрепиться в мысли о продолжении военной помощи Киеву.Именно поэтому уже первый вопрос был весьма манипулятивным: каким будет наиболее вероятный итог войны при сохранении нынешней ситуации, а также в случае, если Украина получит дополнительное оружие и боеприпасы? Однако вряд ли ответ на него понравился авторам исследования.Итак, в нынешних условиях лишь 15% от всех опрошенных считают, что Украина победит, в победу России верят 17%, в компромисс между Киевом и Москвой – 40%. Остальные 28% либо не определились с ответом, либо их вообще этот конфликт не интересует. Однако и в случае увеличения поставок оружия Киеву 34% от всех опрошенных считают, что конфликт закончится компромиссным соглашением. В победу Украины в таком случае верят 27%, России – 12%, число неопределившихся практически не меняется – 27%.При этом на результат ощутимо влияют ответы граждан Украины. Так, в нынешней ситуации 58% опрошенных украинцев уверены в победе Киева, хотя 30% всё равно надеются на компромисс с Москвой. В случае же увеличения поставок оружия в победу Украины верят уже 70% её граждан, а на компромисс надеются 22%.Примечательно, что в случае увеличения поставок оружия в победу Киева больше всего из европейцев верят эстонцы (54%), шведы (37%) и поляки (34,7%). Однако европейские "тяжеловесы" в этой ситуации куда более скептичны: лишь 8% итальянцев, 18% немцев и 23% французов уверены в победе Украины над Россией.При этом в 11 из 14 европейских стран превалирует мнение, что конфликт всё равно закончится компромиссным урегулированием независимо от отправленного на Украину оружия. Так что если бы в Европе действительно была демократия, а не выполнение команд из Вашингтона, то опрос ECFR должен был подвигнуть европейских лидеров на прекращение военной помощи Киеву и усиленное подталкивание его к поиску компромисса с Москвой – на что, к сожалению, надежд пока нет.Несмотря на два с лишним года оголтелой антироссийской пропаганды в Европе, её жителей так и не удалось убедить в том, что Россия на них нападёт. Лишь в одной стране таких перепуганных оказалось больше половины, причём это находящаяся на крайнем западе континента Португалия: тут 19% считают российское нападение весьма вероятным, и 35% – возможным. В Польше, имеющей границу с Россией, нападения с её стороны на европейские страны опасаются 15% опрошенных (считают его возможным 35%), на Украине, соответственно, 12 и 27 процентов.В большинстве других стран опасающихся нападения России – менее 10%, лишь в Британии и Швейцарии таких по 13%, а во Франции – 14%. Подобные результаты ставят под вопрос резкое увеличение военных расходов в Европе (напомню, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен готовиться инвестировать в военную промышленность дополнительные 500 млрд евро в течение ближайшего десятилетия).Европейцы также категорически против отправки своих войск на Украину. Это верно даже для тех стран, которые наиболее воинственно относятся к российско-украинскому конфликту. К примеру, в Швеции отправку военных на Украину поддерживают 26%, против – 54%. В Эстонии за 22%, против – 67%, в Португалии, соответственно, 19 и 60 процентов. Самые миролюбивые страны – Греция и Болгария, там против отправки войск на Украину, соответственно, 85 и 90 процентов опрошенных.Если же выйти за рамки конфликта Запада и Украины с Россией, то есть одна важнейшая проблема, которая очень серьёзно разделяет европейские страны – это вопрос вступления Украины в ЕС. Данные исследования подтверждают существование лагеря, в основном выступающего за членство Украины, в который входят "ястребиные" страны, такие как Эстония, Польша, Португалия и Швеция, а также колеблющиеся государства, такие как Нидерланды и Испания. В то же время среди тех, кого заявка Украины на членство в ЕС не убедила, есть "голубиная" Болгария, а также Чехия и Германия.При этом "чемпионом по скепсису" относительно европерспектив Киева является Германия: в этой стране 54% опрошенных против вступления Украины в Евросоюз. В Болгарии такого мнения придерживается 50%, в Чехии – 48%, во Франции – 40%, в Греции – 39%, в Италии – 38%, в Нидерландах - 36%, в Польше – 31%, в Швеции – 28%, в Эстонии – 27%, в Испании – 24%, в Португалии - 20%.В исследовании отмечено, что среди тех европейцев, которые выступают против вступления Украины в ЕС, многие заявили, что это сделает ЕС менее безопасным. Такое убеждение конкурирует только с аргументом о том, что Украина слишком коррумпирована. Больше всего людей, связывающих снижение безопасности Евросоюза со вступлением в него Украины, также в Германии.Как отметили авторы исследования в выводах к нему, самые большие проблемы, возможно, ещё впереди, – в частности, в вопросе достижения соглашения между европейскими столицами и Киевом о том, как закончить войну."Европейцы верят, что война завершится каким-то урегулированием, а украинцы стремятся к победе. Обе стороны также расходятся во мнениях относительно цели вступления Украины в ЕС. Для украинцев это должно стать признанием их борьбы, в то время как европейцы, похоже, рассматривают его как часть возможного урегулирования", – подчёркнуто в документе.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия