Киевские чиновники помогли родственникам выехать за рубеж, прикрываясь сиротами - Лубинец - 04.07.2024 Украина.ру
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Киевские чиновники помогли родственникам выехать за рубеж, прикрываясь сиротами - Лубинец
Киевские чиновники помогли родственникам выехать за рубеж, прикрываясь сиротами - Лубинец - 04.07.2024 Украина.ру
Киевские чиновники помогли родственникам выехать за рубеж, прикрываясь сиротами - Лубинец
Киевские чиновники могли помочь своим родственникам покинуть территорию Украины под прикрытием детей, оставшихся сиротами. Об этом 3 июля сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
2024-07-04T09:57
2024-07-04T09:57
новости
украина
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владимир зеленский
верховная рада
офис генпрокурора
сироты
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"Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации… Должностные лица службы по делам детей и семьи города Киева и центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу", - написал Лубинец.По его словам, в марте 2022 года 68 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей №1 в сопровождении 20 человек эвакуировали в Германию. Он отметил, что среди сопровождавших детей лиц были те, кто не имел отношения к этой сфере и трудоустроился лишь днем ранее.Он добавил, что обратился в Офис генпрокурора, минсоцполитики и киевскую горадминистрацию с просьбой проверить эти факты.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Подробнее о том, как мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, германия, владимир зеленский, верховная рада, офис генпрокурора, сироты
Новости, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Офис генпрокурора, сироты

Киевские чиновники помогли родственникам выехать за рубеж, прикрываясь сиротами - Лубинец

09:57 04.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро ЛубінецьДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
Читать в
Киевские чиновники могли помочь своим родственникам покинуть территорию Украины под прикрытием детей, оставшихся сиротами. Об этом 3 июля сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
"Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации… Должностные лица службы по делам детей и семьи города Киева и центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу", - написал Лубинец.
По его словам, в марте 2022 года 68 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей №1 в сопровождении 20 человек эвакуировали в Германию. Он отметил, что среди сопровождавших детей лиц были те, кто не имел отношения к этой сфере и трудоустроился лишь днем ранее.
"Среди этих людей - близкий родственник руководителя службы по делам детей Киева и близкий родственник руководителя центра социально-психологической реабилитации детей №1. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения. Все сопровождающие мужчины уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства, и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись на Украину", - отметил Лубинец.
Он добавил, что обратился в Офис генпрокурора, минсоцполитики и киевскую горадминистрацию с просьбой проверить эти факты.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Подробнее о том, как мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевГерманияВладимир ЗеленскийВерховная РадаОфис генпрокурорасироты
 
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