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России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО

России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО - 04.07.2024 Украина.ру

России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО

На президентских выборах в США, скорее всего, победит Дональд Трамп. И после этого он займет крайне ястребиную позицию по украинскому вопросу

2024-07-04T04:50

2024-07-04T04:50

2024-07-04T04:50

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Что сделать России, чтобы ее не волновало мнение вновь избранного Трампа, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО

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новости, россия, украина.ру, эксперты, тупик, сво