России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО - 04.07.2024 Украина.ру
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России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО
России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО - 04.07.2024 Украина.ру
России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО
На президентских выборах в США, скорее всего, победит Дональд Трамп. И после этого он займет крайне ястребиную позицию по украинскому вопросу
2024-07-04T04:50
2024-07-04T04:50
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Что сделать России, чтобы ее не волновало мнение вновь избранного Трампа, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина.ру, эксперты, тупик, сво
Новости, Россия, Украина.ру, эксперты, тупик, СВО

России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО

04:50 04.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На президентских выборах в США, скорее всего, победит Дональд Трамп. И после этого он займет крайне ястребиную позицию по украинскому вопросу
Что сделать России, чтобы ее не волновало мнение вновь избранного Трампа, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
"Судя по тому, что происходит сейчас, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если у нас произойдет мобилизация. Я имею в виду не набор новых людей на фронт, а перевод экономики на военные рельсы и переход всего общества к военной жизни. Пока же идут тяжелые позиционные бои. Я бы даже сказал, что это – позиционный тупик", - сказал Садулаев.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Украинская элита за неделю коллаж
Вчера, 10:53
Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элитаНа этой неделе представители украинской элиты активно обсуждали журналистское расследование, которое вывело на чистую воду автора Telegram-канала "Джокер" - один из пропагандистских инструментов Офиса президента.
 
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