https://ukraina.ru/20240703/1056032690.html

Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ

Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ - 03.07.2024 Украина.ру

Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя обязательства по поддержке Киева. Об этом 3 июля сообщает информационное агентство DPA

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

новости

украина

сша

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_916d2f792363c82fd7d2504b79244721.jpg.webp

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", - говорится в материале агентства в соцсети Х.Подробнее о надеждах генсека НАТО — в материале Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте на сайте Украина.ру.

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, йенс столтенберг, нато