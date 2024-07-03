Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
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Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ
Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя обязательства по поддержке Киева. Об этом 3 июля сообщает информационное агентство DPA
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
новости
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йенс столтенберг
нато
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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", - говорится в материале агентства в соцсети Х.Подробнее о надеждах генсека НАТО — в материале Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, йенс столтенберг, нато
Новости, Украина, США, Йенс Столтенберг, НАТО

Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ

14:52 03.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя обязательства по поддержке Киева. Об этом 3 июля сообщает информационное агентство DPA
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", - говорится в материале агентства в соцсети Х.
Подробнее о надеждах генсека НАТО — в материале Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАЙенс СтолтенбергНАТО
 
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