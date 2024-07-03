Столтенберг не смог убедить союзников долго поддерживать Украину - СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя обязательства по поддержке Киева. Об этом 3 июля сообщает информационное агентство DPA
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", - говорится в материале агентства в соцсети Х.
Подробнее о надеждах генсека НАТО — в материале Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте на сайте Украина.ру.