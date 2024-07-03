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Дубинский рассказал, кто может стать новым премьером Украины

Дубинский рассказал, кто может стать новым премьером Украины - 03.07.2024 Украина.ру

Дубинский рассказал, кто может стать новым премьером Украины

Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом сообщил 3 июля в телеграм-канале украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене

2024-07-03T14:34

2024-07-03T14:34

2024-07-03T14:34

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"Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", - написал Дубинский.По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя Офиса Зеленского Алексей Кулеба и нынешний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов.Ранее украинские СМИ писали, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом.Весной советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.Подробнее о возможных изменениях - в материале Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, нато, правительство