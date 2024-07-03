https://ukraina.ru/20240703/1056013613.html

Политолог ответил, чем провокация ВСУ против Белоруссии обернется лично для Лукашенко

Политолог ответил, чем провокация ВСУ против Белоруссии обернется лично для Лукашенко - 03.07.2024 Украина.ру

Политолог ответил, чем провокация ВСУ против Белоруссии обернется лично для Лукашенко

Расчет противника на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко абсолютно неверная

2024-07-03T04:50

2024-07-03T04:50

2024-07-03T04:50

новости

белоруссия

минск

александр лукашенко

богдан безпалько

украина.ру

всу

провокация

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.

https://ukraina.ru/20240702/1056001373.html

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новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, богдан безпалько, украина.ру, всу, провокация