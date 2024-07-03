"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие - 03.07.2024 Украина.ру
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"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие
"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие - 03.07.2024 Украина.ру
"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие
Сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T04:40
2024-07-03T04:40
новости
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вооружения
вс рф
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гаубицы
артиллерия
сво
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Судя по всему, у противника уже закончились запасы гаубиц "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198", которые представляют предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970-х годов, рассказал эксперт.Поэтому сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У ВСУ даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах. Противник активно использует мелкий 105-мм калибр, у которого дальность стрельбы такая же, как у 120-мм миномета, добавил он.Конечно, ВСУ пытаются давить российские позиции в Харьковской области, чтобы отбросить войска к государственной границе. Под Часов Яром противник тоже пытается контратаковать, указал он."Все-таки идет мобилизация, и новые подразделения на ЛБС у них поступают. Но в целом стратегическая инициатива сейчас на нашей стороне", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
https://ukraina.ru/20240702/1055984543.html
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новости, запад, россия, украина, вооружения, вс рф, поставки, гаубицы, артиллерия, сво, сша
Новости, Запад, Россия, Украина, вооружения, ВС РФ, поставки, гаубицы, артиллерия, СВО, США

"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие

04:40 03.07.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Судя по всему, у противника уже закончились запасы гаубиц "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198", которые представляют предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970-х годов, рассказал эксперт.
Поэтому сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У ВСУ даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах. Противник активно использует мелкий 105-мм калибр, у которого дальность стрельбы такая же, как у 120-мм миномета, добавил он.
"Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. А поскольку СВО – это более серьезный конфликт, чем то, с чем сталкивался Запад до этого, он не успевает эти поставки восполнить", - подчеркнул Анпилогов.
Конечно, ВСУ пытаются давить российские позиции в Харьковской области, чтобы отбросить войска к государственной границе. Под Часов Яром противник тоже пытается контратаковать, указал он.
"Все-таки идет мобилизация, и новые подразделения на ЛБС у них поступают. Но в целом стратегическая инициатива сейчас на нашей стороне", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 06:21
Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами Было бы хорошо, чтобы мы установили над Черным морем бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один самолет военного назначения стран НАТО. Надо предупредить их: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит"
 
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