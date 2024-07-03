"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие
Сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Судя по всему, у противника уже закончились запасы гаубиц "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198", которые представляют предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970-х годов, рассказал эксперт.
Поэтому сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У ВСУ даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах. Противник активно использует мелкий 105-мм калибр, у которого дальность стрельбы такая же, как у 120-мм миномета, добавил он.
"Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. А поскольку СВО – это более серьезный конфликт, чем то, с чем сталкивался Запад до этого, он не успевает эти поставки восполнить", - подчеркнул Анпилогов.
Конечно, ВСУ пытаются давить российские позиции в Харьковской области, чтобы отбросить войска к государственной границе. Под Часов Яром противник тоже пытается контратаковать, указал он.
"Все-таки идет мобилизация, и новые подразделения на ЛБС у них поступают. Но в целом стратегическая инициатива сейчас на нашей стороне", - заключил собеседник издания.
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