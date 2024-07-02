Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации - 02.07.2024 Украина.ру
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Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации
Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации - 02.07.2024 Украина.ру
Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации
Российская ракета "Искандер" уничтожила два украинских истребителя Су-27 и повредила ещё четыре. Об этом сообщило издание Forbes, авторы которого назвали произошедшее "самой дорогостоящей" потерей ВСУ.
2024-07-02T18:08
2024-07-02T18:08
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киев
су-27
"искандер"
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"Есть некоторые потери", — признал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.Forbes также привело слова украинских блогеров, которые обвинили в произошедшем офицеров ВСУ, приказавшим экипажам Су-27 припарковать свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.Минобороны РФ 2 июля сообщило об ударе по украинскому аэродрому Миргород, в результате которого было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.Подробнее в материале Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, юрий игнат, ввс, forbes, киев, су-27, "искандер"
Новости, Украина, Россия, Юрий Игнат, ВВС, Forbes, Киев, су-27, "Искандер"

Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации

18:08 02.07.2024
 
© flickr.com / пресс-служба Министерства обороны УкраиныСу-27УБ
Су-27УБ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© flickr.com / пресс-служба Министерства обороны Украины
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Российская ракета "Искандер" уничтожила два украинских истребителя Су-27 и повредила ещё четыре. Об этом сообщило издание Forbes, авторы которого назвали произошедшее "самой дорогостоящей" потерей ВСУ.
"Возможно, это был один из самых дорогих дней для потрепанных украинских ВВС", - говорится в статье.
"Есть некоторые потери", — признал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Forbes также привело слова украинских блогеров, которые обвинили в произошедшем офицеров ВСУ, приказавшим экипажам Су-27 припарковать свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.
Минобороны РФ 2 июля сообщило об ударе по украинскому аэродрому Миргород, в результате которого было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
Подробнее в материале Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияЮрий ИгнатВВСForbesКиевсу-27"Искандер"
 
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