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Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации

Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации - 02.07.2024 Украина.ру

Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации

Российская ракета "Искандер" уничтожила два украинских истребителя Су-27 и повредила ещё четыре. Об этом сообщило издание Forbes, авторы которого назвали произошедшее "самой дорогостоящей" потерей ВСУ.

2024-07-02T18:08

2024-07-02T18:08

2024-07-02T18:08

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"Есть некоторые потери", — признал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.Forbes также привело слова украинских блогеров, которые обвинили в произошедшем офицеров ВСУ, приказавшим экипажам Су-27 припарковать свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.Минобороны РФ 2 июля сообщило об ударе по украинскому аэродрому Миргород, в результате которого было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.Подробнее в материале Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, юрий игнат, ввс, forbes, киев, су-27, "искандер"