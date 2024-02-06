https://ukraina.ru/20240206/1053088893.html

Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК

Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК - 06.02.2024 Украина.ру

Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК

Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, а другие наоборот, производят намного больше плана. При этом России не хватает заводов по выпуску тяжелой военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-06T03:10

2024-02-06T03:10

2024-02-06T03:10

новости

россия

впк

"калибр"

коалиция

военная техника

производство

завод

бронетехника

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046075087_0:280:3011:1974_1920x0_80_0_0_2d866b89fb3b159be7c9460318ebf37a.jpg

Субъективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что отдельные руководители военных заводов что-то делают не так или халатно относятся к процессу. От них надо требовать не только выполнения, но и перевыполнения Гособоронзаказа, рассказал эксперт.Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, но некоторые наоборот производят намного больше плана. Так, за январь было выпущено 17% "Калибров", которых заказали на 2024 год. Так что за год можно расширить это производство, добавил журналист.По его мнению, сейчас России не хватает предприятий по выпуску тяжелой военной техники. ВПК нужен еще один танковый завод, два-три завода по производству колесной и гусеничной легкой бронетехники и артиллерийский завод по производству стволов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, впк, "калибр", коалиция, военная техника, производство, завод, бронетехника, танки, сво