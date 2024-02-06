Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК - 06.02.2024 Украина.ру
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Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК
Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК - 06.02.2024 Украина.ру
Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК
Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, а другие наоборот, производят намного больше плана. При этом России не хватает заводов по выпуску тяжелой военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-06T03:10
2024-02-06T03:10
новости
россия
впк
"калибр"
коалиция
военная техника
производство
завод
бронетехника
танки
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Субъективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что отдельные руководители военных заводов что-то делают не так или халатно относятся к процессу. От них надо требовать не только выполнения, но и перевыполнения Гособоронзаказа, рассказал эксперт.Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, но некоторые наоборот производят намного больше плана. Так, за январь было выпущено 17% "Калибров", которых заказали на 2024 год. Так что за год можно расширить это производство, добавил журналист.По его мнению, сейчас России не хватает предприятий по выпуску тяжелой военной техники. ВПК нужен еще один танковый завод, два-три завода по производству колесной и гусеничной легкой бронетехники и артиллерийский завод по производству стволов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, впк, "калибр", коалиция, военная техника, производство, завод, бронетехника, танки, сво
Новости, Россия, ВПК, "Калибр", коалиция, военная техника, производство, завод, бронетехника, танки, СВО

Не хватает танковых заводов: эксперт Борис Рожин о том, как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК

03:10 06.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкКурганский машиностроительный завод
Курганский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, а другие наоборот, производят намного больше плана. При этом России не хватает заводов по выпуску тяжелой военной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Субъективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что отдельные руководители военных заводов что-то делают не так или халатно относятся к процессу. От них надо требовать не только выполнения, но и перевыполнения Гособоронзаказа, рассказал эксперт.
Некоторые предприятия ВПК срывают планы выпуска продукции, но некоторые наоборот производят намного больше плана. Так, за январь было выпущено 17% "Калибров", которых заказали на 2024 год. Так что за год можно расширить это производство, добавил журналист.
"То же самое касается САУ "Коалиция". Ждут ее давно. В феврале на фронте появятся только шесть штук. Принципиально она ничего не изменит. Но если она нормально покажет себя, будут приняты меры по ускорению их производства", - подчеркнул Рожин.
По его мнению, сейчас России не хватает предприятий по выпуску тяжелой военной техники. ВПК нужен еще один танковый завод, два-три завода по производству колесной и гусеничной легкой бронетехники и артиллерийский завод по производству стволов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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