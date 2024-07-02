https://ukraina.ru/20240702/1056013783.html
В Донецке насчитали 3,5 тысячи украинских книг, героизирующих нацизм
В Донецке насчитали 3,5 тысячи украинских книг, героизирующих нацизм - 02.07.2024 Украина.ру
В Донецке насчитали 3,5 тысячи украинских книг, героизирующих нацизм
Литература на антироссийскую тематику впервые появилась в Донецке в 1994 году, а сегодня около 3,5 тысяч книг, брошюр, учебников, журналов и газет, посвященных украинскому национализму, можно найти только в одном месте - фонде главной библиотеки столицы ДНР имени Крупской, передает RT
2024-07-02T16:35
2024-07-02T16:35
2024-07-02T16:59
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Беспрепятственный доступ к такой литературе имеют только научные специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Экземпляры являются неопровержимым доказательством того, как Киев с помощью западных партнеров массово распространял и навязывал украиноязычную, националистическую литературу. По ее словам, в Донецке центр открыли 30 лет назад в здании библиотеки Крупской. Туда стали свозить книги на антироссийскую тематику, напечатанные в Северной Америке, Европе и Австралии."Издания разных лет "разоблачают" Россию: современную, советскую, царскую. Отдельный сборник книг посвящён "голодомору"* — событиям во время неурожая и голода на Украине 1932—1933 годов. (..) В фонде содержатся псевдоисторические, общественно-политические, научные и художественные издания. В некоторых изображается положительный портрет Гитлера. Отдельную полку занимает 50-томник "Летописи УПА**", – пишет источник. Особое место среди всех экземпляров занимают "труды" националиста, гетмана "Украинской Народной Республики" Семёна Петлюры, издание книги "Степан Бандера. Символ бескомпромиссности революции", опубликованное в 1961 году в Нью-Йорке под авторством Петра Мирчука – известного украинского националиста, летописца ОУН-УПА**. Содержимое фонда Донецкой библиотеки свидетельствует о том, как Запад ещё в середине XX века спонсировал украинский национализм, поддерживая ее его идеи с помощью книг. Таким же способом формировалось и отношение к России, а результаты такой масштабной акции можно наблюдать в настроениях украинцев и сегодня. Ранее на освобожденной территории ДНР нашли доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм. Какие книги являются "неоспоримыми" литературными лидерами постмайданной Украины и в чем их особенность читайте в статье "Волынская неправда", "журналистка из MI6", и убаюкивающая ложь. Чем живет украинская литература.*События 1932—1933 годов считают на Украине геноцидом украинцев, намеренно совершенным властью СССР.**Организация украинских националистов — "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России
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новости, донецк, россия, украина, адольф гитлер, степан бандера, фашизм, националисты, украинские националисты, сво, запад
Новости, Донецк, Россия, Украина, Адольф Гитлер, Степан Бандера, фашизм, националисты, украинские националисты, СВО, Запад
В Донецке насчитали 3,5 тысячи украинских книг, героизирующих нацизм
16:35 02.07.2024 (обновлено: 16:59 02.07.2024)
Литература на антироссийскую тематику впервые появилась в Донецке в 1994 году, а сегодня около 3,5 тысяч книг, брошюр, учебников, журналов и газет, посвященных украинскому национализму, можно найти только в одном месте - фонде главной библиотеки столицы ДНР имени Крупской, передает RT
Беспрепятственный доступ к такой литературе имеют только научные специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Экземпляры являются неопровержимым доказательством того, как Киев с помощью западных партнеров массово распространял и навязывал украиноязычную, националистическую литературу.
"В начале 1990-х годов был организован Украинско-Канадский центр. Он комплектовался экстремистской литературой. Эти книги присылали из издательств из Торонто и Виннипега", — цитирует СМИ заведующую хранением основного фонда Донецкой библиотеки им. Крупской Ирину Петькову.
По ее словам, в Донецке центр открыли 30 лет назад в здании библиотеки Крупской. Туда стали свозить книги на антироссийскую тематику, напечатанные в Северной Америке, Европе и Австралии.
"Издания разных лет "разоблачают" Россию: современную, советскую, царскую. Отдельный сборник книг посвящён "голодомору"* — событиям во время неурожая и голода на Украине 1932—1933 годов. (..) В фонде содержатся псевдоисторические, общественно-политические, научные и художественные издания. В некоторых изображается положительный портрет Гитлера. Отдельную полку занимает 50-томник "Летописи УПА**", – пишет источник.
Особое место среди всех экземпляров занимают "труды" националиста, гетмана "Украинской Народной Республики" Семёна Петлюры, издание книги "Степан Бандера. Символ бескомпромиссности революции", опубликованное в 1961 году в Нью-Йорке под авторством Петра Мирчука – известного украинского националиста, летописца ОУН-УПА**.
Содержимое фонда Донецкой библиотеки свидетельствует о том, как Запад ещё в середине XX века спонсировал украинский национализм, поддерживая ее его идеи с помощью книг. Таким же способом формировалось и отношение к России, а результаты такой масштабной акции можно наблюдать в настроениях украинцев и сегодня.
Ранее на освобожденной территории ДНР нашли
доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм.
Какие книги являются "
неоспоримыми" литературными лидерами постмайданной Украины и в чем их особенность читайте в статье "Волынская неправда", "журналистка из MI6", и убаюкивающая ложь. Чем живет украинская литература
.
*События 1932—1933 годов считают на Украине геноцидом украинцев, намеренно совершенным властью СССР.
**Организация украинских националистов — "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России