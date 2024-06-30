https://ukraina.ru/20240630/1055956585.html

Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР

Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР - 30.06.2024 Украина.ру

Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР

Фонд полковника военной разведки США еще до событий на майдане финансировал издание книг, оправдывающих действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Эту экстремистскую литературу военнослужащие ВС России обнаружили в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике

2024-06-30T10:08

2024-06-30T10:08

2024-06-30T10:14

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По словам военного, книги были аккуратно завернуты и спрятаны на полке. Подобная литература – частая находка наших военнослужащих, которые продолжают развивать наступление в зоне спецоперации. Как уточняет источник, пара томов книг про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в Чикаго Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с Организацией украинских националистов*. В год событий на майдане Куляс отмечал, что США возлагали большие надежды на Украину, которая якобы должна была стать образцом "демократии" для постсоветских стран. Ранее Минкультуры ДНР обнаружило в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО. Какие книги являются "неоспоримыми" литературными лидерами постмайданной Украины и в чем их особенность читайте в статье "Волынская неправда", "журналистка из MI6", и убаюкивающая ложь. Чем живет украинская литература. * Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ukraina.ru/20220323/1033589876.html

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новости, донецкая народная республика, сша, роман шухевич, сво, экстремизм, литература, нацизм, всу