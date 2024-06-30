Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР
10:08 30.06.2024 (обновлено: 10:14 30.06.2024)
Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР
Фонд полковника военной разведки США еще до событий на майдане финансировал издание книг, оправдывающих действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Эту экстремистскую литературу военнослужащие ВС России обнаружили в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике
"В условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго", – цитирует РИА Новости мобилизованного из Костромской области с позывным "Цапля".
По словам военного, книги были аккуратно завернуты и спрятаны на полке. Подобная литература – частая находка наших военнослужащих, которые продолжают развивать наступление в зоне спецоперации.
Как уточняет источник, пара томов книг про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в Чикаго Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с Организацией украинских националистов*.
В год событий на майдане Куляс отмечал, что США возлагали большие надежды на Украину, которая якобы должна была стать образцом "демократии" для постсоветских стран.
Ранее Минкультуры ДНР обнаружило в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО.
Какие книги являются "неоспоримыми" литературными лидерами постмайданной Украины и в чем их особенность читайте в статье "Волынская неправда", "журналистка из MI6", и убаюкивающая ложь. Чем живет украинская литература.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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