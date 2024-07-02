Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина - 02.07.2024 Украина.ру
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Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина - 02.07.2024 Украина.ру
Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости
2024-07-02T10:49
2024-07-02T10:51
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"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала представитель суда.Она уточнила, что срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на территории РФ, поскольку оба объявлены в международный розыск.В апреле Следственный комитет РФ предъявил обвинения Климкину и Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады, затем более трех лет - премьер-министром.Басманный суд Москвы также заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.
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новости, москва, украина, россия, владимир гройсман, климкин, следственный комитет
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Гройсман, Климкин, Следственный комитет

Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

10:49 02.07.2024 (обновлено: 10:51 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкГлава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала представитель суда.
Она уточнила, что срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на территории РФ, поскольку оба объявлены в международный розыск.
В апреле Следственный комитет РФ предъявил обвинения Климкину и Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады, затем более трех лет - премьер-министром.
Басманный суд Москвы также заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.
Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.
 
НовостиМоскваУкраинаРоссияВладимир ГройсманКлимкинСледственный комитет
 
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