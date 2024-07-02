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Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина - 02.07.2024 Украина.ру

Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости

2024-07-02T10:49

2024-07-02T10:49

2024-07-02T10:51

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"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала представитель суда.Она уточнила, что срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на территории РФ, поскольку оба объявлены в международный розыск.В апреле Следственный комитет РФ предъявил обвинения Климкину и Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады, затем более трех лет - премьер-министром.Басманный суд Москвы также заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.

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новости, москва, украина, россия, владимир гройсман, климкин, следственный комитет