Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
10:49 02.07.2024 (обновлено: 10:51 02.07.2024)
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала представитель суда.
Она уточнила, что срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на территории РФ, поскольку оба объявлены в международный розыск.
В апреле Следственный комитет РФ предъявил обвинения Климкину и Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады, затем более трех лет - премьер-министром.
Басманный суд Москвы также заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.
Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.