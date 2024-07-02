https://ukraina.ru/20240702/1055982683.html

"Страдаю вместе с игроками": Мармазов объяснил, почему россиянам не стоит болеть на Евро-2024

"Страдаю вместе с игроками": Мармазов объяснил, почему россиянам не стоит болеть на Евро-2024 - 02.07.2024 Украина.ру

"Страдаю вместе с игроками": Мармазов объяснил, почему россиянам не стоит болеть на Евро-2024

Россия не участвует в "Евро-2024" по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако многие россияне все равно болеют на этом чемпионате за Грузию, Сербию и другие страны

2024-07-02T04:40

2024-07-02T04:40

2024-07-02T05:57

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Почему это плохая идея в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.По его мнению, в этом году россияне могли бы болеть, например, за Сербию и Грузию, однако руководство первой ведет себя "как уж на сковородке", пытаясь получать блага и от России, и от Запада, и от Китая.А вот футболисты сборной Грузии, отметил Мармазов, показали себя как дерзкие дебютанты, однако за последнее время их страна сделала России много пакостей."Мне вообще на этом чемпионате болеть с эмоциями и страстью не за кого. И это даже хорошо. Я смотрю на это как холодный футбольный философ. Конечно, за сборную России я болел. Одна из самых сильных футбольных эмоций в жизни пришлась на 2008 год, когда я на стадионе смотрел игру России с Голландией. У меня был полнейший восторг. Но в остальных случаях я болел по принципу "страдаю вместе с игроками"", - рассказал Мармазов.Он резюмировал, что России нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе, потому что на международную арену страну пустят очень нескоро.Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.

https://ukraina.ru/20240617/1055696610.html

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новости, руслан мармазов, россия, грузия, болгария, сербия, футбол, евро, украина.ру