Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024
05:10 02.07.2024 (обновлено: 05:40 02.07.2024)
евро 2024
Международные спортивные организации – это враги, которые существуют на российские деньги. Москву выперли из всех соревнований, зато взносы на них продолжают брать. На эти деньги Запад сейчас получает удовольствие от Евро-2024
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Поскольку футбол занимал огромное место в моей жизни и в моей работе, у меня к нему установилось определенное отношение. Сегодня – это мои фантомные боли, которые не отпускают. Другое дело, что чемпионат Европы – это праздник жизни наших врагов. К нам это не имеет никакого отношения.", - сказал экс-руководитель пресс-службы "Шахтера".
Мармазов подчеркнул, что Россию беспардонно выперли из всех спортивных структур и соревнований, продолжая взимать взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это значит, что международные спортивные организации – это враги России, которые существуют на ее деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Москву. И об этом нужно помнить, когда смотришь тот же Евро-2024.
"А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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