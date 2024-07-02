https://ukraina.ru/20240702/1055982237.html

Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024

Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024 - 02.07.2024 Украина.ру

Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024

Международные спортивные организации – это враги, которые существуют на российские деньги. Москву выперли из всех соревнований, зато взносы на них продолжают брать. На эти деньги Запад сейчас получает удовольствие от Евро-2024

2024-07-02T05:10

2024-07-02T05:10

2024-07-02T05:40

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россия

руслан мармазов

"шахтер"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Мармазов подчеркнул, что Россию беспардонно выперли из всех спортивных структур и соревнований, продолжая взимать взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это значит, что международные спортивные организации – это враги России, которые существуют на ее деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Москву. И об этом нужно помнить, когда смотришь тот же Евро-2024."А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось", - резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.

https://ukraina.ru/20240617/1055696610.html

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новости, россия, руслан мармазов, "шахтер", евро, жизнь