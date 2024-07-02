Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024 - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1055982237.html
Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024
Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024 - 02.07.2024 Украина.ру
Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024
Международные спортивные организации – это враги, которые существуют на российские деньги. Москву выперли из всех соревнований, зато взносы на них продолжают брать. На эти деньги Запад сейчас получает удовольствие от Евро-2024
2024-07-02T05:10
2024-07-02T05:40
новости
россия
руслан мармазов
"шахтер"
евро
жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055934217_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_828f5febf6bc221a6c1c1076a2eb68e8.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Мармазов подчеркнул, что Россию беспардонно выперли из всех спортивных структур и соревнований, продолжая взимать взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это значит, что международные спортивные организации – это враги России, которые существуют на ее деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Москву. И об этом нужно помнить, когда смотришь тот же Евро-2024."А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось", - резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
https://ukraina.ru/20240617/1055696610.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055934217_107:0:704:448_1920x0_80_0_0_328d85334b92fdb59fbcdb3908aa2c5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, руслан мармазов, "шахтер", евро, жизнь
Новости, Россия, Руслан Мармазов, "Шахтер", Евро, жизнь

Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024

05:10 02.07.2024 (обновлено: 05:40 02.07.2024)
 
евро 2024
евро 2024
Читать в
Международные спортивные организации – это враги, которые существуют на российские деньги. Москву выперли из всех соревнований, зато взносы на них продолжают брать. На эти деньги Запад сейчас получает удовольствие от Евро-2024
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Поскольку футбол занимал огромное место в моей жизни и в моей работе, у меня к нему установилось определенное отношение. Сегодня – это мои фантомные боли, которые не отпускают. Другое дело, что чемпионат Европы – это праздник жизни наших врагов. К нам это не имеет никакого отношения.", - сказал экс-руководитель пресс-службы "Шахтера".
Мармазов подчеркнул, что Россию беспардонно выперли из всех спортивных структур и соревнований, продолжая взимать взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это значит, что международные спортивные организации – это враги России, которые существуют на ее деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Москву. И об этом нужно помнить, когда смотришь тот же Евро-2024.
"А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 16:29
Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024В понедельник, 17 июня, сборная Украины играет свой первый матч против Румынии на групповом этапе чемпионата Европы по футболу в Германии. Уже традиционно ни одно крупное спортивное событие с участием украинской команды не обходится без околополитических скандалов. Не стал исключением и нынешний турнир
 
НовостиРоссияРуслан Мармазов"Шахтер"Еврожизнь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:03У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?
07:01Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским
06:21Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами
06:10"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях
06:00Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ
05:56Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев
05:50При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
05:47Сергей Миронов: кто он
05:46Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
05:42Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире
05:40Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
05:30Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна
05:20ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
05:10Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024
05:00Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие
04:50Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия
04:40"Страдаю вместе с игроками": Мармазов объяснил, почему россиянам не стоит болеть на Евро-2024
04:30"Многие в армии или погибли": эксперт рассказал, почему Киев не успевает создавать новые бригады ВСУ
04:20Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА
04:10Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Лента новостейМолния