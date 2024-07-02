Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги
Россию выгнали из всех спортивных структур и соревнований. При этом Москва продолжает платить взносы в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный Олимпийский комитет (МОК). И лучшим решением со стороны России в данном случае было бы не транслировать "Евро"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Нас беспардонно выперли из всех структур и соревнований. При этом мы продолжаем платить взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это самый обидный момент в этой истории. Более того, если бы российское телевидение в лице "Матч-ТВ" не транслировало "Евро", с политической точки зрения это было бы правильно. Мы сейчас не можем рассуждать о футболе без политики, потому что Россию отовсюду выперли", - сказал Мармазов.
Он отметил, что вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку был не так велик, как у многих других стран, однако Россию также "выбросили на улицу из соревнований" по шахматам и по хоккею, а в этих видах спорта Москва - одна из лучших в мире.
"Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе? Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию", - заметил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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