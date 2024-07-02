Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги - 02.07.2024 Украина.ру
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Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги
Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги - 02.07.2024 Украина.ру
Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги
Россию выгнали из всех спортивных структур и соревнований. При этом Москва продолжает платить взносы в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный Олимпийский комитет (МОК). И лучшим решением со стороны России в данном случае было бы не транслировать "Евро"
2024-07-02T03:50
2024-07-02T03:50
новости
россия
"шахтер"
фифа
уефа
руслан мармазов
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Он отметил, что вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку был не так велик, как у многих других стран, однако Россию также "выбросили на улицу из соревнований" по шахматам и по хоккею, а в этих видах спорта Москва - одна из лучших в мире."Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе? Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию", - заметил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, "шахтер", фифа, уефа, руслан мармазов, украина.ру
Новости, Россия, "Шахтер", ФИФА, УЕФА, Руслан Мармазов, Украина.ру

Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги

03:50 02.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Россию выгнали из всех спортивных структур и соревнований. При этом Москва продолжает платить взносы в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный Олимпийский комитет (МОК). И лучшим решением со стороны России в данном случае было бы не транслировать "Евро"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Нас беспардонно выперли из всех структур и соревнований. При этом мы продолжаем платить взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это самый обидный момент в этой истории. Более того, если бы российское телевидение в лице "Матч-ТВ" не транслировало "Евро", с политической точки зрения это было бы правильно. Мы сейчас не можем рассуждать о футболе без политики, потому что Россию отовсюду выперли", - сказал Мармазов.
Он отметил, что вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку был не так велик, как у многих других стран, однако Россию также "выбросили на улицу из соревнований" по шахматам и по хоккею, а в этих видах спорта Москва - одна из лучших в мире.
"Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе? Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию", - заметил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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НовостиРоссия"Шахтер"ФИФАУЕФАРуслан МармазовУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
03:50Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги
03:40Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск
03:30Наш "Кинжал" не может сбить даже "Пэтриот": эксперт о том, как поставки F-16 ведут к гибели военных НАТО
03:20Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"
03:10России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО
03:00Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине
02:50"150 тысяч мы наберем": военный эксперт объяснил, как для нужд оборонки можно привлечь мигрантов
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