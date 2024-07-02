https://ukraina.ru/20240702/1055982060.html

Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги

Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги - 02.07.2024 Украина.ру

Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги

Россию выгнали из всех спортивных структур и соревнований. При этом Москва продолжает платить взносы в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный Олимпийский комитет (МОК). И лучшим решением со стороны России в данном случае было бы не транслировать "Евро"

2024-07-02T03:50

2024-07-02T03:50

2024-07-02T03:50

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россия

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уефа

руслан мармазов

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Он отметил, что вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку был не так велик, как у многих других стран, однако Россию также "выбросили на улицу из соревнований" по шахматам и по хоккею, а в этих видах спорта Москва - одна из лучших в мире."Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе? Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию", - заметил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.

https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html

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новости, россия, "шахтер", фифа, уефа, руслан мармазов, украина.ру