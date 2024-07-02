Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина - 02.07.2024 Украина.ру
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Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина - 02.07.2024 Украина.ру
Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
Кто сильнее на футбольном поле? Украина или Россия? Обоснованы ли разговоры о том, что за последнее десятилетие украинский футбол стал сильнее российского?
2024-07-02T05:40
2024-07-02T05:40
новости
руслан мармазов
эксперты
украина
украина.ру
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На эти вопросы в беседе с журналистами издания Украина.ру ответил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Он отметил, что судить о том, кто сильнее в футболе можно только по результатам матча России и Украины. То же самое касается и конкретных клубов.Он добавил, что разговоры о том, что "Днепр" исчезает, поэтому вместо него на поле нужно выставить "Рух", не имеют основания, ведь в масштабе мирового футбола это не более, чем дворовые команды. Единственные украинские команды, которые еще как-то могут заявить о себе - это киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". И вздохи о том, как можно было довести футбол в стране до такого состояния, подчеркнул Мармазов, тоже необоснованы."Не надо было доводить страну до такой ситуации, когда команды сидят в убежищах и не выходят на поле из-за обстрелов. В этой ситуации виновато руководство Украины. А руководство Украины такое, каким ему позволяют быть ее граждане", - резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Руслана Мармазова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
https://ukraina.ru/20240508/1054969447.html
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новости, руслан мармазов, эксперты, украина, украина.ру
Новости, Руслан Мармазов, эксперты, Украина, Украина.ру

Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина

05:40 02.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / UkrBallЧЕ футбол украинский и российский болельщики украина россия
ЧЕ футбол украинский и российский болельщики украина россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / UkrBall
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Кто сильнее на футбольном поле? Украина или Россия? Обоснованы ли разговоры о том, что за последнее десятилетие украинский футбол стал сильнее российского?
На эти вопросы в беседе с журналистами издания Украина.ру ответил бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
Он отметил, что судить о том, кто сильнее в футболе можно только по результатам матча России и Украины. То же самое касается и конкретных клубов.
"Да, в какой-то момент я тоже считал украинский футбол более выигрышным, чем российский. Но в целом российский футбол был крепче украинского, потому что в России было больше команд высокого класса. На Украине было только две хороших команды. Остальные клубы – это порождение смутного времени", - сказал Мармазов.
Он добавил, что разговоры о том, что "Днепр" исчезает, поэтому вместо него на поле нужно выставить "Рух", не имеют основания, ведь в масштабе мирового футбола это не более, чем дворовые команды.
Единственные украинские команды, которые еще как-то могут заявить о себе - это киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". И вздохи о том, как можно было довести футбол в стране до такого состояния, подчеркнул Мармазов, тоже необоснованы.
"Не надо было доводить страну до такой ситуации, когда команды сидят в убежищах и не выходят на поле из-за обстрелов. В этой ситуации виновато руководство Украины. А руководство Украины такое, каким ему позволяют быть ее граждане", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Руслана Мармазова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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