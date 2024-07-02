ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт - 02.07.2024 Украина.ру
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ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт - 02.07.2024 Украина.ру
ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-07-02T05:20
2024-07-02T05:20
новости
россия
киев
украина
владимир евсеев
всу
наступление
вс рф
херсон
львов
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В месяц Украина мобилизует примерно 20 тысяч человек. В среднем потери ВСУ составляют около 45 тысяч человек (20 тысяч из них - безвозвратные). То есть Киев может восполнить только безвозвратные потери, рассказал эксперт.Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Но с военной точки зрения это очень глупо. Если российские войска прорвут фронт, украинской армии придется отступать до Львова, добавил он.Более того, поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Для этого бригады теробороны украинское командование объединяет с относительно боеспособными бригадами на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, как армия России открыла направление СВО, которое не было задействовано два года - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов
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новости, россия, киев, украина, владимир евсеев, всу, наступление, вс рф, херсон, львов, нато, тероборона
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Евсеев, ВСУ, наступление, ВС РФ, Херсон, Львов, НАТО, тероборона

ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт

05:20 02.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
В месяц Украина мобилизует примерно 20 тысяч человек. В среднем потери ВСУ составляют около 45 тысяч человек (20 тысяч из них - безвозвратные). То есть Киев может восполнить только безвозвратные потери, рассказал эксперт.
Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Но с военной точки зрения это очень глупо. Если российские войска прорвут фронт, украинской армии придется отступать до Львова, добавил он.
"Мы уже пытаемся показать им, что этого делать не надо. Например, занятие нами островов в дельте Днепра показало, что мы можем провести десантную операцию по освобождению Херсона", - уточнил Евсеев.
Более того, поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Для этого бригады теробороны украинское командование объединяет с относительно боеспособными бригадами на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.ру
О том, как армия России открыла направление СВО, которое не было задействовано два года - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 05:03
Михаил Поликарпов: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут ДзержинскСкорее всего, на выборах в США победит Трамп. Среди республиканцев могут взять верх "ястребы", которых устроит продолжение войны: она обеспечивает работу американского ОПК, а гибнут украинцы, которые пока не заканчиваются
 
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