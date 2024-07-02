https://ukraina.ru/20240702/1055972958.html

ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт

ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт - 02.07.2024 Украина.ру

ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт

Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T05:20

2024-07-02T05:20

2024-07-02T05:20

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В месяц Украина мобилизует примерно 20 тысяч человек. В среднем потери ВСУ составляют около 45 тысяч человек (20 тысяч из них - безвозвратные). То есть Киев может восполнить только безвозвратные потери, рассказал эксперт.Сейчас Киев отправляет на фронт воинские части, которые до этого находились в тылу. Но с военной точки зрения это очень глупо. Если российские войска прорвут фронт, украинской армии придется отступать до Львова, добавил он.Более того, поскольку в начале июля состоится саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или хотя бы изобразить еще один контрнаступ. Для этого бригады теробороны украинское командование объединяет с относительно боеспособными бригадами на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, как армия России открыла направление СВО, которое не было задействовано два года - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов

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