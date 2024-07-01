Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине - 01.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240701/1055977408.html
Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине
Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине - 01.07.2024 Украина.ру
Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Запорожской области, о преследовании русских в Европе и о преступлениях Запада и киевского режима
2024-07-01T15:09
2024-07-01T15:09
видео
финляндия
украина
запорожская область
урсула фон дер ляйен
лдпр
мелитополь
энергодар
аэс
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/01/1055977229_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac16c4bd410b06f48b5436661d8952ad.jpg
00:20 – О том, что происходит в Запорожской области; 01:49 – О Мелитопольском государственном университете; 03:50 – Как и чему учатся запорожские школьники; 07:28 – О туризме в Запорожской области и в ДНР; 10:20 – О терактах в новых регионах России: как реагируют местные жители? 13:47 – О кадровом голоде в новых регионах; 16:48 – О приютах для животных в новых регионах; 17:45 – О реакции Запада на удар американскими ракетами по пляжу в Севастополе; 20:55 – Финский фашизм на бытовом уровне, Урсула фон дер Ляйен и европейская пропаганда; 25:14 – Фильм о Новороссии и корпункты у линии фронта для иностранных журналистов.
финляндия
украина
запорожская область
мелитополь
энергодар
запорожье
россия
новороссия
бердянск
севастополь
мариуполь
джанкой
ленинград
токмак
днр
донбасс
санкт-петербург
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/01/1055977229_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2143a6a00320343781975172355cf34c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, финляндия, украина, запорожская область, урсула фон дер ляйен, лдпр, мелитополь, энергодар, аэс, запорожская аэс, запорожье, дроны, бпла, беспилотники, госуслуги, журналист, экзамен, россия, himars, новороссия, вс рф, кирилловка, бердянск, сво, спецоперация, война, россияне, туризм, курорты, курорты, севастополь, мариуполь, православие, храм, джанкой, мародерство, грабеж, террорист, терроризм, мария захарова, пригожин, владимир путин, ленинград, водка, фашизм, 9 мая, токмак, днр, донбасс, санкт-петербург, президент, животные, крым, видео
Видео, Финляндия, Украина, Запорожская область, Урсула фон дер Ляйен, ЛДПР, Мелитополь, Энергодар, АЭС, Запорожская АЭС, Запорожье, дроны, БПЛА, беспилотники, госуслуги, журналист, экзамен, Россия, HIMARS, Новороссия, ВС РФ, Кирилловка, Бердянск, СВО, Спецоперация, война, россияне, туризм, курорты, курорты, Севастополь, Мариуполь, Православие, храм, Джанкой, мародерство, грабеж, террорист, терроризм, Мария Захарова, Пригожин, Владимир Путин, Ленинград, водка, фашизм, 9 мая, Токмак, ДНР, Донбасс, Санкт-Петербург, президент, животные, Крым

Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине

15:09 01.07.2024
 
Читать в
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Запорожской области, о преследовании русских в Европе и о преступлениях Запада и киевского режима
00:20 – О том, что происходит в Запорожской области;
01:49 – О Мелитопольском государственном университете;
03:50 – Как и чему учатся запорожские школьники;
07:28 – О туризме в Запорожской области и в ДНР;
10:20 – О терактах в новых регионах России: как реагируют местные жители?
13:47 – О кадровом голоде в новых регионах;
16:48 – О приютах для животных в новых регионах;
17:45 – О реакции Запада на удар американскими ракетами по пляжу в Севастополе; 20:55 – Финский фашизм на бытовом уровне, Урсула фон дер Ляйен и европейская пропаганда;
25:14 – Фильм о Новороссии и корпункты у линии фронта для иностранных журналистов.
 
ВидеоФинляндияУкраинаЗапорожская областьУрсула фон дер ЛяйенЛДПРМелитопольЭнергодарАЭСЗапорожская АЭСЗапорожьедроныБПЛАбеспилотникигосуслугижурналистэкзаменРоссияHIMARSНовороссияВС РФКирилловкаБердянскСВОСпецоперациявойнароссиянетуризмкурортыкурортыСевастопольМариупольПравославиехрамДжанкоймародерствограбежтеррористтерроризмМария ЗахароваПригожинВладимир ПутинЛенинградводкафашизм9 маяТокмакДНРДонбассСанкт-ПетербургпрезидентживотныеКрым
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине
15:05Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
15:05The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине
14:35Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
14:10Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
14:01Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
13:29Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам
13:00Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля
12:53Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков
12:34На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР
12:24"Делать немедленно": Польша изменила правила для украинских беженцев
11:56"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ
11:48Польская таможня приостановила пропуск украинских грузовиков
11:21Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
11:19Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики
10:51Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
10:27Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
09:31"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля
09:02Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине
08:34Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин
Лента новостейМолния