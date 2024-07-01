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Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине

Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине - 01.07.2024 Украина.ру

Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Запорожской области, о преследовании русских в Европе и о преступлениях Запада и киевского режима

2024-07-01T15:09

2024-07-01T15:09

2024-07-01T15:09

видео

финляндия

украина

запорожская область

урсула фон дер ляйен

лдпр

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запорожская аэс

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00:20 – О том, что происходит в Запорожской области; 01:49 – О Мелитопольском государственном университете; 03:50 – Как и чему учатся запорожские школьники; 07:28 – О туризме в Запорожской области и в ДНР; 10:20 – О терактах в новых регионах России: как реагируют местные жители? 13:47 – О кадровом голоде в новых регионах; 16:48 – О приютах для животных в новых регионах; 17:45 – О реакции Запада на удар американскими ракетами по пляжу в Севастополе; 20:55 – Финский фашизм на бытовом уровне, Урсула фон дер Ляйен и европейская пропаганда; 25:14 – Фильм о Новороссии и корпункты у линии фронта для иностранных журналистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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