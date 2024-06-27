https://ukraina.ru/20240627/1055863722.html

"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине

"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине - 27.06.2024 Украина.ру

"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине

В переговорах всегда нужно требовать как можно больше, чтобы потом при необходимости отступиться от своих требований. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук

2024-06-27T05:12

2024-06-27T05:12

2024-06-27T05:12

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Президент РФ Владимир Путин ранее выдвинул условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.Предложение Путина было высказано прямо перед конференцией в Швейцарии, напомнил Ющук. Российская дипломатия уже провела большую работу, чтобы эта конференция стала формальной и бесполезной, а выступление Путина стало финальным штрихом в этой работе. В кулуарах участники мероприятия обсуждали именно инициативы России, а не Украину с Владимиром Зеленским, отметил он.Хорошо, что РФ показала готовность к переговорам с конкретными мирными предложениями. Это гораздо лучше, чем если бы мы вообще отказывались от переговоров и давали этим повод выставить нас страной-агрессором, добавил эксперт.Москва продемонстрировала Западу свои пожелания, и "заложила их с запасом, чтобы было, от чего отступиться", подытожил он.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона

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новости, украина, россия, владимир путин, переговоры