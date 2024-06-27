https://ukraina.ru/20240627/1055863722.html
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине - 27.06.2024 Украина.ру
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
В переговорах всегда нужно требовать как можно больше, чтобы потом при необходимости отступиться от своих требований. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
2024-06-27T05:12
2024-06-27T05:12
2024-06-27T05:12
новости
украина
россия
владимир путин
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055658743_0:0:3239:1821_1920x0_80_0_0_8a097132a6ab1a335d1a9e6826f21589.jpg
Президент РФ Владимир Путин ранее выдвинул условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.Предложение Путина было высказано прямо перед конференцией в Швейцарии, напомнил Ющук. Российская дипломатия уже провела большую работу, чтобы эта конференция стала формальной и бесполезной, а выступление Путина стало финальным штрихом в этой работе. В кулуарах участники мероприятия обсуждали именно инициативы России, а не Украину с Владимиром Зеленским, отметил он.Хорошо, что РФ показала готовность к переговорам с конкретными мирными предложениями. Это гораздо лучше, чем если бы мы вообще отказывались от переговоров и давали этим повод выставить нас страной-агрессором, добавил эксперт.Москва продемонстрировала Западу свои пожелания, и "заложила их с запасом, чтобы было, от чего отступиться", подытожил он.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055658743_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_4c6673134212e8e1922502a0ffdedeca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир путин, переговоры
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
В переговорах всегда нужно требовать как можно больше, чтобы потом при необходимости отступиться от своих требований. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
Президент РФ Владимир Путин ранее выдвинул условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Предложение Путина было высказано прямо перед конференцией в Швейцарии, напомнил Ющук. Российская дипломатия уже провела большую работу, чтобы эта конференция стала формальной и бесполезной, а выступление Путина стало финальным штрихом в этой работе. В кулуарах участники мероприятия обсуждали именно инициативы России, а не Украину с Владимиром Зеленским, отметил он.
Хорошо, что РФ показала готовность к переговорам с конкретными мирными предложениями. Это гораздо лучше, чем если бы мы вообще отказывались от переговоров и давали этим повод выставить нас страной-агрессором, добавил эксперт.
"Учитывая, что теоретически мы можем прийти к мирным переговорам в обозримом будущем (через пару лет), надо всегда требовать как можно больше, чтобы потом ты мог спокойно отступиться от своих требований. В этом смысле предложения Путина были реалистичными и адекватными", - заявил Ющук.
Москва продемонстрировала Западу свои пожелания, и "заложила их с запасом, чтобы было, от чего отступиться", подытожил он.