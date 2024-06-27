"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине - 27.06.2024 Украина.ру
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"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине - 27.06.2024 Украина.ру
"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
В переговорах всегда нужно требовать как можно больше, чтобы потом при необходимости отступиться от своих требований. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
2024-06-27T05:12
2024-06-27T05:12
новости
украина
россия
владимир путин
переговоры
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Президент РФ Владимир Путин ранее выдвинул условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.Предложение Путина было высказано прямо перед конференцией в Швейцарии, напомнил Ющук. Российская дипломатия уже провела большую работу, чтобы эта конференция стала формальной и бесполезной, а выступление Путина стало финальным штрихом в этой работе. В кулуарах участники мероприятия обсуждали именно инициативы России, а не Украину с Владимиром Зеленским, отметил он.Хорошо, что РФ показала готовность к переговорам с конкретными мирными предложениями. Это гораздо лучше, чем если бы мы вообще отказывались от переговоров и давали этим повод выставить нас страной-агрессором, добавил эксперт.Москва продемонстрировала Западу свои пожелания, и "заложила их с запасом, чтобы было, от чего отступиться", подытожил он.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
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60
новости, украина, россия, владимир путин, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, переговоры

"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине

05:12 27.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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В переговорах всегда нужно требовать как можно больше, чтобы потом при необходимости отступиться от своих требований. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
Президент РФ Владимир Путин ранее выдвинул условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Предложение Путина было высказано прямо перед конференцией в Швейцарии, напомнил Ющук. Российская дипломатия уже провела большую работу, чтобы эта конференция стала формальной и бесполезной, а выступление Путина стало финальным штрихом в этой работе. В кулуарах участники мероприятия обсуждали именно инициативы России, а не Украину с Владимиром Зеленским, отметил он.
Хорошо, что РФ показала готовность к переговорам с конкретными мирными предложениями. Это гораздо лучше, чем если бы мы вообще отказывались от переговоров и давали этим повод выставить нас страной-агрессором, добавил эксперт.
"Учитывая, что теоретически мы можем прийти к мирным переговорам в обозримом будущем (через пару лет), надо всегда требовать как можно больше, чтобы потом ты мог спокойно отступиться от своих требований. В этом смысле предложения Путина были реалистичными и адекватными", - заявил Ющук.
Москва продемонстрировала Западу свои пожелания, и "заложила их с запасом, чтобы было, от чего отступиться", подытожил он.
Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
 
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