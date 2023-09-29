https://ukraina.ru/20230929/1049779649.html

Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО

Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО - 29.09.2023 Украина.ру

Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО

Министерство культуры Донецкой Народной Республики уведомило прокуратуру ДНР о выявлении в республиканских библиотеках Донецка националистических материалов, которые содержат признаки экстремизма, но не входят в федеральный список экстремистской литературы. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков

2023-09-29T09:00

2023-09-29T09:00

2023-09-29T09:03

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Большая часть книг была напечатана в странах НАТО и передана в библиотеки Донбасса в 1990-е годы."Собрана литература, которая имеет признаки экстремизма. Она определена сотрудниками библиотеки имени Крупской и министерства (культуры). Мы на протяжении, наверное, трех месяцев выезжали по всем территориям. У себя-то мы быстро все сделали, определили с 2014 года. А вот те новые территории, мы три месяца изучали литературу. Смотрели. И дальше перечень литературы передан в правоохранительные органы, в данном случае в прокуратуру. Для принятия решения", - сказал Желтяков.В Донецкой республиканской библиотеке для молодежи было обнаружено 166 экземпляров (103 наименования), в Донецкой республиканской библиотеке для детей имени Кирова найдено 15 экземпляров (3 наименования), и в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской выявлен 1141 экземпляр (986 наименований) экстремистской литературы."С первых лет и дней самостоятельной Украины, из центра (из Киева) исходила такая политика украинизации… В 1994 году в библиотеке (им. Крупской) был организован украино-канадский центр. Открывался он помпезно. При участии посла Канады на Украине. И фонд уже составлял 10 тысяч экземпляров книг, которые были присланы товариществом "Украинские друзья Канады", которые проживали в городе Торонто", - рассказала заместитель гендиректора библиотеки имени Крупской Марина Морозова.Она пояснила, что книги в библиотеку присылались как иностранным фондом, так и частными лицами.В основном, по словам Морозовой, литература присылалась из США и Канады. Некоторые книги были на иностранных языках, но большая часть на украинском. Книги, которые были выявлены работниками библиотеки и минкультуры ДНР как экстремистские, исключены из каталогов и не выдаются на руки читателям. Большая часть литературы была исключена из каталогов библиотеки имения Крупской еще в 2014 году, после объявления независимости ДНР.

https://ukraina.ru/20230817/1048758328.html

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днр, книги, экстремизм, нато, новости