Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
09:12 29.06.2024 (обновлено: 09:15 29.06.2024)
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, из них жертвами атаки стали двое детей. Об этом 29 июня сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
Помимо этого, пострадали еще два мирных жителя – это также члены семьи, поживавшей в доме. В тяжелом состоянии они доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Украинская армия в ночь на 29 июня пыталась атаковать беспилотниками четыре российских региона. Система противовоздушной обороны успешно сбила два дрона над Тверской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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