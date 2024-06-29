Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей - 29.06.2024 Украина.ру
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Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей - 29.06.2024 Украина.ру
Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, из них жертвами атаки стали двое детей. Об этом 29 июня сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
2024-06-29T09:12
2024-06-29T09:15
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
городище
вооруженные силы украины
сво
жертвы
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Помимо этого, пострадали еще два мирных жителя – это также члены семьи, поживавшей в доме. В тяжелом состоянии они доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. Украинская армия в ночь на 29 июня пыталась атаковать беспилотниками четыре российских региона. Система противовоздушной обороны успешно сбила два дрона над Тверской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Как "гонка дронов" в зоне спецоперации приведёт к космической войне между Россией и США читайте в интервью генерального директора компании по производству FPV-дронов "Аэро-хит" Виктора Яценко изданию Украина.ру.
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курская область
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), городище, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Городище, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей

09:12 29.06.2024 (обновлено: 09:15 29.06.2024)
 
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
Читать в
В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, из них жертвами атаки стали двое детей. Об этом 29 июня сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
Помимо этого, пострадали еще два мирных жителя – это также члены семьи, поживавшей в доме. В тяжелом состоянии они доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Украинская армия в ночь на 29 июня пыталась атаковать беспилотниками четыре российских региона. Система противовоздушной обороны успешно сбила два дрона над Тверской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Как "гонка дронов" в зоне спецоперации приведёт к космической войне между Россией и США читайте в интервью генерального директора компании по производству FPV-дронов "Аэро-хит" Виктора Яценко изданию Украина.ру.
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
06:00
"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с СШАУ Соединенных Штатов и их союзников возникла иллюзия, что они смогут бесконечно повышать градус эскалации. Виновата в этом, в том числе, и Россия, которая вместо ответа продолжает чертить красные линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)ГородищеВооруженные силы УкраиныСВОжертвы
 
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Заголовок открываемого материала
10:09В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
09:50Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон
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09:42Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
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09:12Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
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