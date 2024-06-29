https://ukraina.ru/20240629/1055946392.html

Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей

Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей - 29.06.2024 Украина.ру

Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, из них жертвами атаки стали двое детей. Об этом 29 июня сообщил врио главы региона Алексей Смирнов

2024-06-29T09:12

2024-06-29T09:12

2024-06-29T09:15

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

городище

вооруженные силы украины

сво

жертвы

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Помимо этого, пострадали еще два мирных жителя – это также члены семьи, поживавшей в доме. В тяжелом состоянии они доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. Украинская армия в ночь на 29 июня пыталась атаковать беспилотниками четыре российских региона. Система противовоздушной обороны успешно сбила два дрона над Тверской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Как "гонка дронов" в зоне спецоперации приведёт к космической войне между Россией и США читайте в интервью генерального директора компании по производству FPV-дронов "Аэро-хит" Виктора Яценко изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240629/1055876363.html

курская область

городище

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), городище, вооруженные силы украины, сво, жертвы