Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024
13:11 28.06.2024 (обновлено: 13:24 28.06.2024)
евро 2024
"Чистокровным" украинцам следует играть дома, вместо того, чтобы разъезжать в качестве участников Евро-2024. Такое заявление сделал отец словацкой легенды футбола, скандальный ролик распространили в сети, передает портал Startit Up
В преддверие матча Словакии против Румынии, герой ролика в руках с микрофоном телеканала RTVS намекнул на героизацию нацизма на Украине и заявил, что ее футболистам нечего делать за пределами дома.
"Я верю, что бельгийцы победят этих чистокровных украинцев, которые не заслуживают ничего большего, чем играть дома. Все, что вы предпочитаете – сражаться на фронте“, – сказал он под смех толпы, ставшей свидетелями перфоманса родственника известного футболиста.
Стартовый матч на Евро-2024 сборная Украины крупно проиграла Румынии со счетом 3:0. Затем она минимально обыграла Словакию. Счет — 1:2. Свое выступление сборная завершила 26 июня, сыграв в нулевую ничью с оппонентами из Бельгии.
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