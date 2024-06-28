Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024 - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055934337.html
Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024
Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024 - 28.06.2024 Украина.ру
Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024
"Чистокровным" украинцам следует играть дома, вместо того, чтобы разъезжать в качестве участников Евро-2024. Такое заявление сделал отец словацкой легенды футбола, скандальный ролик распространили в сети, передает портал Startit Up
2024-06-28T13:11
2024-06-28T13:24
новости
украина
словакия
румыния
футбол
чемпионат
евро
спорт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055934217_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_828f5febf6bc221a6c1c1076a2eb68e8.jpg
В преддверие матча Словакии против Румынии, герой ролика в руках с микрофоном телеканала RTVS намекнул на героизацию нацизма на Украине и заявил, что ее футболистам нечего делать за пределами дома. Стартовый матч на Евро-2024 сборная Украины крупно проиграла Румынии со счетом 3:0. Затем она минимально обыграла Словакию. Счет — 1:2. Свое выступление сборная завершила 26 июня, сыграв в нулевую ничью с оппонентами из Бельгии.Ранее в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не оскорблялись. Какая страна переплюнула Украину в политизации футбола читайте в статье эксперта в области футбола и фанатского движения Андрея Малосолова на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html
украина
словакия
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055934217_107:0:704:448_1920x0_80_0_0_328d85334b92fdb59fbcdb3908aa2c5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, словакия, румыния, футбол, чемпионат, евро, спорт, сво
Новости, Украина, Словакия, Румыния, футбол, чемпионат, Евро, спорт, СВО

Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024

13:11 28.06.2024 (обновлено: 13:24 28.06.2024)
 
евро 2024
евро 2024
Читать в
"Чистокровным" украинцам следует играть дома, вместо того, чтобы разъезжать в качестве участников Евро-2024. Такое заявление сделал отец словацкой легенды футбола, скандальный ролик распространили в сети, передает портал Startit Up
В преддверие матча Словакии против Румынии, герой ролика в руках с микрофоном телеканала RTVS намекнул на героизацию нацизма на Украине и заявил, что ее футболистам нечего делать за пределами дома.

"Я верю, что бельгийцы победят этих чистокровных украинцев, которые не заслуживают ничего большего, чем играть дома. Все, что вы предпочитаете – сражаться на фронте“, – сказал он под смех толпы, ставшей свидетелями перфоманса родственника известного футболиста.

Стартовый матч на Евро-2024 сборная Украины крупно проиграла Румынии со счетом 3:0. Затем она минимально обыграла Словакию. Счет — 1:2. Свое выступление сборная завершила 26 июня, сыграв в нулевую ничью с оппонентами из Бельгии.
Ранее в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не оскорблялись.
Какая страна переплюнула Украину в политизации футбола читайте в статье эксперта в области футбола и фанатского движения Андрея Малосолова на Украина.ру.
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 17:30
Терроризм и русофобия ─ главные проблемы Олимпиады в Париже Франция продолжает подготовку к Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже. Пока до старта соревнований остается еще несколько месяцев, вокруг главного события в мире спорта продолжает ходить много неспортивных разговоров: смогут ли французские власти обеспечить безопасность Игр и до какой степени дойдет их ангажированность к атлетам из РФ
 
НовостиУкраинаСловакияРумынияфутболчемпионатЕвроспортСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов
14:34Широкая огласка в СМИ помогла "Яндексу" отказаться от артистов-русофобов
14:14Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго
14:11"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
14:08В ДНР открыли первый "Сбер"
14:04В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
14:01Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
13:56Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой
13:45Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
13:27Польша не будет отправлять военных на Украину - Минобороны
13:24Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США
13:18Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов
13:11Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024
13:00Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:29Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
12:27Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
12:08Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
12:08Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
11:50Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
11:47Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
Лента новостейМолния