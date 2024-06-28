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Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024

Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024 - 28.06.2024 Украина.ру

Словаки иронично предсказали вылет украинской сборной с Евро-2024

"Чистокровным" украинцам следует играть дома, вместо того, чтобы разъезжать в качестве участников Евро-2024. Такое заявление сделал отец словацкой легенды футбола, скандальный ролик распространили в сети, передает портал Startit Up

2024-06-28T13:11

2024-06-28T13:11

2024-06-28T13:24

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В преддверие матча Словакии против Румынии, герой ролика в руках с микрофоном телеканала RTVS намекнул на героизацию нацизма на Украине и заявил, что ее футболистам нечего делать за пределами дома. Стартовый матч на Евро-2024 сборная Украины крупно проиграла Румынии со счетом 3:0. Затем она минимально обыграла Словакию. Счет — 1:2. Свое выступление сборная завершила 26 июня, сыграв в нулевую ничью с оппонентами из Бельгии.Ранее в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не оскорблялись. Какая страна переплюнула Украину в политизации футбола читайте в статье эксперта в области футбола и фанатского движения Андрея Малосолова на Украина.ру.

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новости, украина, словакия, румыния, футбол, чемпионат, евро, спорт, сво