https://ukraina.ru/20240628/1055879592.html

Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения

Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения - 28.06.2024 Украина.ру

Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения

На Украине задумались над тем, почему так туго идёт мобилизация, хотят ли люди умирать за Зеленского и что будет со страной, если они всё же за него умрут.

2024-06-28T06:02

2024-06-28T06:02

2024-06-28T06:35

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

андрей ильенко

федор вениславский

потери всу

беженцы

политика

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В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему народ не горит желанием попасть на фронт, почему украинцы пытаются избежать этого даже с риском для жизни (вспомним о количестве утонувших в Тисе, о попытках силовых прорывов). Впрочем, есть эксперты, считающие, что границы Киевом закрыты зря.Так, украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович заявил, что он сторонник открытия границ, выступающий исключительно за добровольный рекрутинг в ряды ВСУ."Я считаю, что закрытые границы и принудительная мобилизация — это признак авторитарного отсталого варварского государства. У нас достаточно людей, которые готовы сами… добровольно воевать, если им создать нормальные условия", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka.Предприниматель пояснил, что нормальные условия — "это высокая зарплата и наличие вооружений, то есть техники, на которой воевать, чем стрелять". Он добавил: "Всё, что нужно сегодня на фронте, надо купить - и для того, что купили, нанять персонал. Вот и всё, что нужно сделать".Не оружия не хватает, а мотивации, все меньше людей хотят умирать за это государство, заявил украинский волонтер Геннадий Друзенко в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что люди видят несправедливость, когда одни гниют в окопах, а другие, например, те же военкомы - деребанят средства."На самом деле героев почти не осталось, их очень много погибло. А люди хотят просто жить и понимать, за что они отдают (жизнь). А сколько покалеченных государство кинуло. То есть, в конце концов, в 20-х годах люди разочаруются в этом государстве", - сказал волонтер. Он напомнил об истории, сказал, что есть миф о том, будто "большевики завоевали Украину". Почему это миф? Потому, что среди этих большевиков находим множество украинских фамилий."Боженко, Пархоменко… все украинские фамилии, все перешли за Советы. А почему? Потому, что система работала. А тут работала атаманщина, вот этот ручной режим пожарный", - пояснил Друзенко.Об основной проблеме нынешней Украины говорит украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, она заключается сегодня в том, что "нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически…".Мобилизация на Украине тем временем идет своим ходом. Граница по-прежнему на замке, ТЦКшники ловят и похищают людей, полиция им помогает, всем предложено обновить данные… Народ прячется как может, каждый день появляется информация об очередных стычках граждан с военкомами, о поджогах авто с военными номерами. Но сопротивление носит стихийный характер, а власть действует системно, и дело потихоньку идёт.Как сообщил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, после принятия и вступления в действие закона о мобилизации была достигнута главная цель - проведение аудита всех военнообязанных граждан Украины. Власти хотят выяснить, кто где находится, кто пригоден или не пригоден к военной службе, кто имеет отсрочку или является забронированным, кто может быть мобилизован. По словам нардепа, уже обновили свои военно-учетные персональные данные 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины, большинство из них – через приложение "Резерв+", сообщает УНИАН.Впрочем, украинские юристы отмечают, что обновление данных в "Резерв+" не отменяет обязанности прийти в ТЦК, пока что только там можно получить направление на военно-врачебную комиссию, право на отсрочку или на бронирование, встать на воинский учет.Вениславский также заявил, что оснований продлевать сроки обновления нет. И что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов, которые предусматривали бы введение электронных повесток в ходе мобилизации. Но это ведь можно изменить в любой момент.Вообще все меняется со временем. Вот выясняется, что покинувшим Украину военнообязанным тоже может грозить опасность быть отправленными в мясорубку. Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий) Йоханнес Винкель в интервью Zeit призвал лишить находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты. По его словам, они "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Он добавил, что предоставлять Украине оружие и одновременно лишать ее собственных защитников – это "откровенный цинизм".Ранее лидер региональной группы "Христианский социальный союз" (ХСС) Александр Добриндт выразил пожелание, чтобы украинцы, не имеющие работы в Германии, вернулись в "безопасные районы Западной Украины".Ряд немецких политиков призывает к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины, ссылаясь на то, что это все труднее объяснять избирателям. Пока другие политсилы Германии такие предложения отвергают, но что в будущем все может случиться. Понятно, что Киев рассчитывает на возвращение уехавших, но лишь для того, чтобы поскорее бросить их в топку войны.На Украине многие задумываются, сколько украинцев останется в стране по завершению конфликта и кем заменят убывших. А убывших много уже сейчас, если война продлится, их будет очень много.Экс-депутат Верховной Рады и член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в эфире видеоблога Евгения Карася* рассказал, что будто бы обсуждается такой план: "только война заканчивается, три – пять – десять – пятьдесят миллионов мигрантов должны приехать в Украину". По его словам, это будут мигранты из Индии, Сирии, Пакистана, из Бангладеш. Экс-депутат добавил: "Мы всех любим, всех уважаем, но это земля украинцев, это Украина".Ильенко подчеркнул, что прибытие в страну нескольких миллионов мигрантов "абсолютно другой культуры, религии" будет настоящей катастрофой, что нужно понимать – "украинцы добились своего права быть на своей земле, чтобы их не уничтожали, не подменяли, не делали нам искусственную подмену населения".Подробнее о нравственных последствиях войн читайте в статье Владимира Скачко "Их условия мало чем отличались от лагеря". Трагедия "самоваров" и "танкистов" не должна повториться" * - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240627/1055862055.html

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Сергей Зуев

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