Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения - 28.06.2024 Украина.ру
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Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения - 28.06.2024 Украина.ру
Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
На Украине задумались над тем, почему так туго идёт мобилизация, хотят ли люди умирать за Зеленского и что будет со страной, если они всё же за него умрут.
2024-06-28T06:02
2024-06-28T06:35
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
андрей ильенко
федор вениславский
потери всу
беженцы
политика
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему народ не горит желанием попасть на фронт, почему украинцы пытаются избежать этого даже с риском для жизни (вспомним о количестве утонувших в Тисе, о попытках силовых прорывов). Впрочем, есть эксперты, считающие, что границы Киевом закрыты зря.Так, украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович заявил, что он сторонник открытия границ, выступающий исключительно за добровольный рекрутинг в ряды ВСУ."Я считаю, что закрытые границы и принудительная мобилизация — это признак авторитарного отсталого варварского государства. У нас достаточно людей, которые готовы сами… добровольно воевать, если им создать нормальные условия", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka.Предприниматель пояснил, что нормальные условия — "это высокая зарплата и наличие вооружений, то есть техники, на которой воевать, чем стрелять". Он добавил: "Всё, что нужно сегодня на фронте, надо купить - и для того, что купили, нанять персонал. Вот и всё, что нужно сделать".Не оружия не хватает, а мотивации, все меньше людей хотят умирать за это государство, заявил украинский волонтер Геннадий Друзенко в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что люди видят несправедливость, когда одни гниют в окопах, а другие, например, те же военкомы - деребанят средства."На самом деле героев почти не осталось, их очень много погибло. А люди хотят просто жить и понимать, за что они отдают (жизнь). А сколько покалеченных государство кинуло. То есть, в конце концов, в 20-х годах люди разочаруются в этом государстве", - сказал волонтер. Он напомнил об истории, сказал, что есть миф о том, будто "большевики завоевали Украину". Почему это миф? Потому, что среди этих большевиков находим множество украинских фамилий."Боженко, Пархоменко… все украинские фамилии, все перешли за Советы. А почему? Потому, что система работала. А тут работала атаманщина, вот этот ручной режим пожарный", - пояснил Друзенко.Об основной проблеме нынешней Украины говорит украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, она заключается сегодня в том, что "нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически…".Мобилизация на Украине тем временем идет своим ходом. Граница по-прежнему на замке, ТЦКшники ловят и похищают людей, полиция им помогает, всем предложено обновить данные… Народ прячется как может, каждый день появляется информация об очередных стычках граждан с военкомами, о поджогах авто с военными номерами. Но сопротивление носит стихийный характер, а власть действует системно, и дело потихоньку идёт.Как сообщил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, после принятия и вступления в действие закона о мобилизации была достигнута главная цель - проведение аудита всех военнообязанных граждан Украины. Власти хотят выяснить, кто где находится, кто пригоден или не пригоден к военной службе, кто имеет отсрочку или является забронированным, кто может быть мобилизован. По словам нардепа, уже обновили свои военно-учетные персональные данные 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины, большинство из них – через приложение "Резерв+", сообщает УНИАН.Впрочем, украинские юристы отмечают, что обновление данных в "Резерв+" не отменяет обязанности прийти в ТЦК, пока что только там можно получить направление на военно-врачебную комиссию, право на отсрочку или на бронирование, встать на воинский учет.Вениславский также заявил, что оснований продлевать сроки обновления нет. И что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов, которые предусматривали бы введение электронных повесток в ходе мобилизации. Но это ведь можно изменить в любой момент.Вообще все меняется со временем. Вот выясняется, что покинувшим Украину военнообязанным тоже может грозить опасность быть отправленными в мясорубку. Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий) Йоханнес Винкель в интервью Zeit призвал лишить находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты. По его словам, они "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Он добавил, что предоставлять Украине оружие и одновременно лишать ее собственных защитников – это "откровенный цинизм".Ранее лидер региональной группы "Христианский социальный союз" (ХСС) Александр Добриндт выразил пожелание, чтобы украинцы, не имеющие работы в Германии, вернулись в "безопасные районы Западной Украины".Ряд немецких политиков призывает к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины, ссылаясь на то, что это все труднее объяснять избирателям. Пока другие политсилы Германии такие предложения отвергают, но что в будущем все может случиться. Понятно, что Киев рассчитывает на возвращение уехавших, но лишь для того, чтобы поскорее бросить их в топку войны.На Украине многие задумываются, сколько украинцев останется в стране по завершению конфликта и кем заменят убывших. А убывших много уже сейчас, если война продлится, их будет очень много.Экс-депутат Верховной Рады и член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в эфире видеоблога Евгения Карася* рассказал, что будто бы обсуждается такой план: "только война заканчивается, три – пять – десять – пятьдесят миллионов мигрантов должны приехать в Украину". По его словам, это будут мигранты из Индии, Сирии, Пакистана, из Бангладеш. Экс-депутат добавил: "Мы всех любим, всех уважаем, но это земля украинцев, это Украина".Ильенко подчеркнул, что прибытие в страну нескольких миллионов мигрантов "абсолютно другой культуры, религии" будет настоящей катастрофой, что нужно понимать – "украинцы добились своего права быть на своей земле, чтобы их не уничтожали, не подменяли, не делали нам искусственную подмену населения".Подробнее о нравственных последствиях войн читайте в статье Владимира Скачко "Их условия мало чем отличались от лагеря". Трагедия "самоваров" и "танкистов" не должна повториться" * - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240627/1055862055.html
https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, андрей ильенко, федор вениславский, потери всу, беженцы, политика, демография, коррупция, граница, уклонисты, владимир зеленский, германия, пакистан, вооруженные силы украины, верховная рада
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, Андрей Ильенко, Федор Вениславский, потери ВСУ, беженцы, политика, демография, коррупция, граница, уклонисты, Владимир Зеленский, Германия, Пакистан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения

Текст готов

06:02 28.06.2024 (обновлено: 06:35 28.06.2024)
 
© AFP2024 / YURIY DYACHYSHYN
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AFP2024 / YURIY DYACHYSHYN
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине задумались над тем, почему так туго идёт мобилизация, хотят ли люди умирать за Зеленского и что будет со страной, если они всё же за него умрут.
В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему народ не горит желанием попасть на фронт, почему украинцы пытаются избежать этого даже с риском для жизни (вспомним о количестве утонувших в Тисе, о попытках силовых прорывов). Впрочем, есть эксперты, считающие, что границы Киевом закрыты зря.
Так, украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович заявил, что он сторонник открытия границ, выступающий исключительно за добровольный рекрутинг в ряды ВСУ.
"Я считаю, что закрытые границы и принудительная мобилизация — это признак авторитарного отсталого варварского государства. У нас достаточно людей, которые готовы сами… добровольно воевать, если им создать нормальные условия", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka.
Предприниматель пояснил, что нормальные условия — "это высокая зарплата и наличие вооружений, то есть техники, на которой воевать, чем стрелять". Он добавил: "Всё, что нужно сегодня на фронте, надо купить - и для того, что купили, нанять персонал. Вот и всё, что нужно сделать".
Не оружия не хватает, а мотивации, все меньше людей хотят умирать за это государство, заявил украинский волонтер Геннадий Друзенко в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что люди видят несправедливость, когда одни гниют в окопах, а другие, например, те же военкомы - деребанят средства.
киев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вчера, 05:20
Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцевНа Украине обсуждают скандал с кумом главы ОП Андрея Ермака нардепом Николаем Тищенко, отправленным под круглосуточный домашний арест, и думают о состоянии элит — а это состояние внушает крайние опасения.
"На самом деле героев почти не осталось, их очень много погибло. А люди хотят просто жить и понимать, за что они отдают (жизнь). А сколько покалеченных государство кинуло. То есть, в конце концов, в 20-х годах люди разочаруются в этом государстве", - сказал волонтер.
Он напомнил об истории, сказал, что есть миф о том, будто "большевики завоевали Украину". Почему это миф? Потому, что среди этих большевиков находим множество украинских фамилий.
"Боженко, Пархоменко… все украинские фамилии, все перешли за Советы. А почему? Потому, что система работала. А тут работала атаманщина, вот этот ручной режим пожарный", - пояснил Друзенко.
Об основной проблеме нынешней Украины говорит украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, она заключается сегодня в том, что "нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически…".
Мобилизация на Украине тем временем идет своим ходом. Граница по-прежнему на замке, ТЦКшники ловят и похищают людей, полиция им помогает, всем предложено обновить данные… Народ прячется как может, каждый день появляется информация об очередных стычках граждан с военкомами, о поджогах авто с военными номерами. Но сопротивление носит стихийный характер, а власть действует системно, и дело потихоньку идёт.
Как сообщил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, после принятия и вступления в действие закона о мобилизации была достигнута главная цель - проведение аудита всех военнообязанных граждан Украины. Власти хотят выяснить, кто где находится, кто пригоден или не пригоден к военной службе, кто имеет отсрочку или является забронированным, кто может быть мобилизован.
По словам нардепа, уже обновили свои военно-учетные персональные данные 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины, большинство из них – через приложение "Резерв+", сообщает УНИАН.
Впрочем, украинские юристы отмечают, что обновление данных в "Резерв+" не отменяет обязанности прийти в ТЦК, пока что только там можно получить направление на военно-врачебную комиссию, право на отсрочку или на бронирование, встать на воинский учет.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 05:30
Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские экспертыНа Украине вдруг начали задумываться над тем, так ли полезен патриотизм и не мешает ли он необходимым изменениям, которые позволили бы найти мирное решение конфликта.
Вениславский также заявил, что оснований продлевать сроки обновления нет. И что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов, которые предусматривали бы введение электронных повесток в ходе мобилизации. Но это ведь можно изменить в любой момент.
Вообще все меняется со временем. Вот выясняется, что покинувшим Украину военнообязанным тоже может грозить опасность быть отправленными в мясорубку.
Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий) Йоханнес Винкель в интервью Zeit призвал лишить находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты. По его словам, они "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Он добавил, что предоставлять Украине оружие и одновременно лишать ее собственных защитников – это "откровенный цинизм".
Ранее лидер региональной группы "Христианский социальный союз" (ХСС) Александр Добриндт выразил пожелание, чтобы украинцы, не имеющие работы в Германии, вернулись в "безопасные районы Западной Украины".
Ряд немецких политиков призывает к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины, ссылаясь на то, что это все труднее объяснять избирателям. Пока другие политсилы Германии такие предложения отвергают, но что в будущем все может случиться. Понятно, что Киев рассчитывает на возвращение уехавших, но лишь для того, чтобы поскорее бросить их в топку войны.
На Украине многие задумываются, сколько украинцев останется в стране по завершению конфликта и кем заменят убывших. А убывших много уже сейчас, если война продлится, их будет очень много.
Экс-депутат Верховной Рады и член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в эфире видеоблога Евгения Карася* рассказал, что будто бы обсуждается такой план: "только война заканчивается, три – пять – десять – пятьдесят миллионов мигрантов должны приехать в Украину". По его словам, это будут мигранты из Индии, Сирии, Пакистана, из Бангладеш.
Экс-депутат добавил: "Мы всех любим, всех уважаем, но это земля украинцев, это Украина".
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 05:08
"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей странеНа Украине обсуждают, как избежать конфискаций имущества, и размышляют, что вообще будет с этим имуществом, если война продолжится. Думают и над тем, удастся ли пережить зиму без тепла и света
Ильенко подчеркнул, что прибытие в страну нескольких миллионов мигрантов "абсолютно другой культуры, религии" будет настоящей катастрофой, что нужно понимать – "украинцы добились своего права быть на своей земле, чтобы их не уничтожали, не подменяли, не делали нам искусственную подмену населения".
Подробнее о нравственных последствиях войн читайте в статье Владимира Скачко "Их условия мало чем отличались от лагеря". Трагедия "самоваров" и "танкистов" не должна повториться"
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияАндрей ИльенкоФедор Вениславскийпотери ВСУбеженцыполитикадемографиякоррупцияграницауклонистыВладимир ЗеленскийГерманияПакистанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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