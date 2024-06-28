https://ukraina.ru/20240628/1055877226.html
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении - 28.06.2024 Украина.ру
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
2024-06-28T05:00
2024-06-28T05:00
2024-06-28T05:00
новости
херсонское направление
харьковская область
алексей живов
наступление
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"Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость", - сказал обозреватель.Он добавил, что если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
херсонское направление
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонское направление, харьковская область, алексей живов, наступление
Новости, Херсонское направление, Харьковская область, Алексей Живов, наступление
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
"Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость", - сказал обозреватель.
Он добавил, что если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.