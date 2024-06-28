"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении - 28.06.2024 Украина.ру
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"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении - 28.06.2024 Украина.ру
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении
Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
2024-06-28T05:00
2024-06-28T05:00
новости
херсонское направление
харьковская область
алексей живов
наступление
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"Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость", - сказал обозреватель.Он добавил, что если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
херсонское направление
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новости, херсонское направление, харьковская область, алексей живов, наступление
Новости, Херсонское направление, Харьковская область, Алексей Живов, наступление

"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении

05:00 28.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
"Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость", - сказал обозреватель.
Он добавил, что если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.
Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
 
НовостиХерсонское направлениеХарьковская областьАлексей Живовнаступление
 
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