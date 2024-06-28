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"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении

"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении - 28.06.2024 Украина.ру

"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направлении

Военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском

2024-06-28T05:00

2024-06-28T05:00

2024-06-28T05:00

новости

херсонское направление

харьковская область

алексей живов

наступление

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"Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость", - сказал обозреватель.Он добавил, что если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.

херсонское направление

харьковская область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонское направление, харьковская область, алексей живов, наступление