https://ukraina.ru/20240617/1055687450.html
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС - 17.06.2024 Украина.ру
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
2024-06-17T12:39
2024-06-17T12:39
2024-06-17T12:39
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иван лизан
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00:25 - Что осталось от экономики Украины? 12:37 - Ответ РФ на распоряжение доходами от замороженных активов странами G7; 18:43 - Какие формы приобретает площадка БРИКС?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
00:25
- Что осталось от экономики Украины? 12:37
- Ответ РФ на распоряжение доходами от замороженных активов странами G7; 18:43
- Какие формы приобретает площадка БРИКС?