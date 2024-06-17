Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС - 17.06.2024 Украина.ру
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Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС - 17.06.2024 Украина.ру
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
2024-06-17T12:39
2024-06-17T12:39
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иван лизан
украина
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мвф
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брикс
аналитика
экономика
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00:25 - Что осталось от экономики Украины? 12:37 - Ответ РФ на распоряжение доходами от замороженных активов странами G7; 18:43 - Какие формы приобретает площадка БРИКС?
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европа
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Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС

12:39 17.06.2024
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
00:25 - Что осталось от экономики Украины?
12:37 - Ответ РФ на распоряжение доходами от замороженных активов странами G7;
18:43 - Какие формы приобретает площадка БРИКС?
 
ВидеоИван ЛизанУкраинаРоссияЗападМВФЕСБРИКСАналитикаэкономикаЕвропаСШАСВОСпецоперацияЕвропарламентпромышленностьоружиевойнаАрмияфронтпроизводствовалютаобъединениеВладимир Путинстранысаммитдолларюаньпроцентная ставкабанкимеждународное правоG7евроторговляфинансыВТОбюджет
 
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Заголовок открываемого материала
12:40Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?
12:39Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
12:13"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
12:05"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ
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