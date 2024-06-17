https://ukraina.ru/20240617/1055687450.html

Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС

Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС - 17.06.2024 Украина.ру

Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима

2024-06-17T12:39

2024-06-17T12:39

2024-06-17T12:39

видео

иван лизан

украина

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запад

мвф

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брикс

аналитика

экономика

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00:25 - Что осталось от экономики Украины? 12:37 - Ответ РФ на распоряжение доходами от замороженных активов странами G7; 18:43 - Какие формы приобретает площадка БРИКС?

украина

россия

запад

европа

сша

армия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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