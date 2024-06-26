https://ukraina.ru/20240626/1055866568.html

В Коми 9 вагонов поезда сошли с рельсов, есть пострадавшие

В Коми 9 вагонов поезда сошли с рельсов, есть пострадавшие - 26.06.2024 Украина.ру

В Коми 9 вагонов поезда сошли с рельсов, есть пострадавшие

Вечером, 26 июня, девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Коми. Об этом сообщили в РЖД, а телеграм-каналы распространили видео с места происшествия

2024-06-26T19:53

2024-06-26T19:53

2024-06-26T20:01

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Судя по кадрам, вагоны рухнули с рельсов на бок, их корпуса деформированы, однако о погибших Следственный комитет РФ не сообщает. К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Минздрав региона сообщает, что специалисты выехали на место схода поезда, но не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья. "Известия" со ссылкой на свои источники информируют о трех-пяти пострадавших — у них ушибы и порезы. Уточняется, что глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии, а следователи завели уголовное дело. По данным СМИ, в перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. РЖД сообщает, что причиной аварии с пассажирским поездом в Коми стал "подмыв полотна в результате обильных осадков".Кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД читайте в статье издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240610/1055589508.html

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новости, воркута, новороссийск, ржд, следственный комитет, минздрав, чп