ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы - 25.08.2023 Украина.ру
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ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы
ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы - 25.08.2023 Украина.ру
ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы имеют прямое отношение к поджогам зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России 25 августа
2023-08-25T13:17
2023-08-25T13:17
новости
фсб
украина
спецслужбы
вербовка
мошенники
поджоги
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О причастности украинских спецслужб свидетельствуют результаты проведенных расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также ж/д инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы.В сайтах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", рассказали в ФСБ. При этом основной упор для вербовки делается на пожилых людей, подростков и представителей маргинальных слоев населения. Вербовщики делают упор на людей, не обладающих базовыми юридическими знаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных преступлений.В последующем вербовщики склоняют свою жертву к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании "мошенников".Вербовщики сообщают своим "подопечным", что такие преступления якобы не несут большой ответственности, а все издержки покроет обещанный гонорар. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.
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новости, фсб, украина, спецслужбы, вербовка, мошенники, поджоги
Новости, ФСБ, Украина, спецслужбы, вербовка, мошенники, поджоги

ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы

13:17 25.08.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала причастных к поджогам объектов Минобороны, МВД, РЖД в России
ФСБ задержала причастных к поджогам объектов Минобороны, МВД, РЖД в России
© ЦОС ФСБ РФ
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Украинские спецслужбы имеют прямое отношение к поджогам зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России 25 августа
О причастности украинских спецслужб свидетельствуют результаты проведенных расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также ж/д инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы.
В сайтах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", рассказали в ФСБ.
При этом основной упор для вербовки делается на пожилых людей, подростков и представителей маргинальных слоев населения. Вербовщики делают упор на людей, не обладающих базовыми юридическими знаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных преступлений.
"Также сотрудники украинских спецслужб и информационных центров посредством популярных мессенджеров осуществляют звонки россиянам от имени сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, использую технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств", - заявили в пресс-службе.
В последующем вербовщики склоняют свою жертву к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании "мошенников".
Вербовщики сообщают своим "подопечным", что такие преступления якобы не несут большой ответственности, а все издержки покроет обещанный гонорар. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 14:10
Эпидемия поджогов: кто стоит за массовыми атаками на российские военкоматыВ последние месяцы российские города охватила волна поджогов военкоматов. Генеральная прокуратура разобралась в ситуации и выяснила, кто стоит за этими преступлениями и почему исполнители этих нападений отчасти сами являются жертвами
 
НовостиФСБУкраинаспецслужбывербовкамошенникиподжоги
 
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