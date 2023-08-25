https://ukraina.ru/20230825/1048933100.html

ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы

ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы - 25.08.2023 Украина.ру

ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы имеют прямое отношение к поджогам зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России 25 августа

2023-08-25T13:17

2023-08-25T13:17

2023-08-25T13:17

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украина

спецслужбы

вербовка

мошенники

поджоги

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О причастности украинских спецслужб свидетельствуют результаты проведенных расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также ж/д инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы.В сайтах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", рассказали в ФСБ. При этом основной упор для вербовки делается на пожилых людей, подростков и представителей маргинальных слоев населения. Вербовщики делают упор на людей, не обладающих базовыми юридическими знаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных преступлений.В последующем вербовщики склоняют свою жертву к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании "мошенников".Вербовщики сообщают своим "подопечным", что такие преступления якобы не несут большой ответственности, а все издержки покроет обещанный гонорар. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.

https://ukraina.ru/20230808/1048558144.html

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новости, фсб, украина, спецслужбы, вербовка, мошенники, поджоги