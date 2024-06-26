Насильственная мобилизация и сопротивление, признания Дэвида Кэмерона, воинственный Шольц. Итоги 26 июня
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке
В украинских городах пылают автомобили ТЦК; пранкеры Вован и Лексус обсудили с Дэвидом Кэмероном невступление Украины в НАТО; Шольц прокомментировал воинственные планы Североатлантического альянса
Украинская мобилизация
Ежедневные стычки украинцев с сотрудниками территориальных центров обороны (ТЦК) все больше напоминают партизанскую борьбу против полицаев: только за несколько часов в украинских телеграм-каналах появляются видео из Черновцов, Николаева, Киевской области, на которых военкомы бьют, хватают, бросают о землю и увозят в неизвестном направлении пойманных мужчин.
Женщины вступаются и стараются отбить и своих мужей, и случайных прохожих, но удается не всегда.
На видео из Николаева видны патрули ТЦК, установленные прямо посреди дороги: они останавливают буквально каждую машину в поисках очередной жертвы.
Волынский областной ТЦК 26 июня сообщил о нападении на своего сотрудника: известно, что житель города Шацк напал на военкома "при исполнении обязанностей", теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Деталей Волынский ТЦК не сообщает, но пишет следующее:
"Обращаемся ко всем гражданам: махать кулаками нужно на Востоке и Юге Украины. Именно там, где враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того, чтобы вам не вручили повестку, стоит выбрать подразделение самому и получить оттуда рекомендационное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности, и вы сможете найти себя здесь."
Такой агрессивный рекрутинг не оставляет людям выбора. О поджогах автомобилей ТЦК в Одессе, Киеве и других городах сообщалось уже неоднократно. Обычные военнослужащие даже начали клеить на машины наклейку "НЕ ТЦК", стараясь сохранить свое имущество.
В среду одесситы снова сожгли военный автомобиль, о чем сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Следствие уверено, что "в Одессе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители. За один автомобиль военнослужащего в Кремле якобы обещали заплатить не менее двух тысяч долларов", утверждают в Офисе генпрокурора.
"Действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья. (...) За уничтожение одного автомобиля российский куратор пообещал им $2 тысяч", – сказано в опубликованном сообщении.
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Приглашения – не будет!
В среду, 26 июня, пранкеры Вован и Лексус опубликовали новый розыгрыш – разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном с "пятым президентом Украины Петром Порошенко".
На грядущем саммите НАТО – в июле, в Вашингтоне, Украина точно не получит приглашение в НАТО, заявил министр.
"Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит, ─ заявил Кэмерон. ─ И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом". […] Я поддерживаю членство Украины в НАТО. Я всегда так делал, и я уверен, что это произойдёт, но на этот раз мы не добьёмся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу.
Я думаю, что проблема в том, что нам не удастся убедить Америку выдвинуть приглашение на этой конференции. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы миссия НАТО для Украины оставалась важной", – сказал он.
"Пётр Порошенко" также попросил Кэмерона прокомментировать заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что некоторые французские войска могут появиться на Украине.
"Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар? Мне очень нравится французский энтузиазм, но я не уверен, что они выберут правильный конкретный ответ.
Есть много вещей, которые они могли бы сделать, кроме этого, ну, вы знаете, как мы сделали с ракетами Storm Shadow и другими аспектами. Но мы не собираемся ссориться с ними из-за этого. Мы не хотим с ними спорить. Мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: давайте подумаем о том, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведёт к эскалации", – ответил он.
Кроме того, британский министр выразил мнение, что Дональд Трамп, в случае своей победы на выборах, в украинском конфликте "поддержит выигравшую сторону".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала разыгрыш:
"Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", – написала она в своем телеграм-канале.
Шольц и НАТО
Несколько взаимоисключающих заявлений сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В среду страны – члены НАТО утвердили и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса – он сменит Йенса Столтенберга на посту в начале октября.
Выступая с речью в Бундестаге, Шольц выступил против переговоров с Россией по вопросу Украины и против территориальных уступок Украины.
"Путин продолжает полностью концентрироваться на войне и перевооружении, никто не может это игнорировать", - заявил он.
"Уступки", по его словам, не приведут к миру, а те, кто к ним призывают – "видимо, много смотрит Russia Today".
"Украина хочет справедливого мира без подчинения и страха перед новой агрессией", – сказал политик.
В то же время, Шольц заявил, что НАТО не вступит напрямую в войну с Россией на территории Украины, хотя в Европе снова заговорили об отправке военных инструкторов.
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