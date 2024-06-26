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ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина
ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина - 26.06.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику, в Горловке погибла женщина. Об этом 26 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале
2024-06-26T15:41
2024-06-26T15:41
2024-06-26T15:41
новости
горловка
донецкая народная республика
украина
приходько
сцкк
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Мэр выразил соболезнования родным и близким убитой.Приходько сообщил, в этом же поселке ранен один мирный житель.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали множество обстрелов со стороны Украины.В частности, в 00:34 по Никитскому району Горловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, ещё 2 снаряда калибром 155 мм (кассетных) выпустили в 6:15.С 7:20 до 12:40 украинская армия выпустила по Горловке ещё 13 снарядов.Горловка находится на 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.Об обстрелах ВСУ подробнее в материале Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, сцкк
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Приходько, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику, в Горловке погибла женщина. Об этом 26 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Короленко погибла мирная жительница Горловки", - написал
Приходько.
Мэр выразил соболезнования родным и близким убитой.
Приходько сообщил, в этом же поселке ранен один мирный житель.
В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали множество обстрелов со стороны Украины.
В частности, в 00:34 по Никитскому району Горловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, ещё 2 снаряда калибром 155 мм (кассетных) выпустили в 6:15.
С 7:20 до 12:40 украинская армия выпустила по Горловке ещё 13 снарядов.
Горловка находится на 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.