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ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина

ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина - 26.06.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку, погибла женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику, в Горловке погибла женщина. Об этом 26 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале

2024-06-26T15:41

2024-06-26T15:41

2024-06-26T15:41

новости

горловка

донецкая народная республика

украина

приходько

сцкк

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Мэр выразил соболезнования родным и близким убитой.Приходько сообщил, в этом же поселке ранен один мирный житель.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали множество обстрелов со стороны Украины.В частности, в 00:34 по Никитскому району Горловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, ещё 2 снаряда калибром 155 мм (кассетных) выпустили в 6:15.С 7:20 до 12:40 украинская армия выпустила по Горловке ещё 13 снарядов.Горловка находится на 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР.Об обстрелах ВСУ подробнее в материале Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня на сайте Украина.ру.

горловка

донецкая народная республика

украина

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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, сцкк