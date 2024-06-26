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Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ
Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ - 26.06.2024 Украина.ру
Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ
С целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря, будет созвано чрезвычайное собрание пленарного заседания Заксобрания, объявил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2024-06-26T14:57
2024-06-26T14:57
2024-06-26T15:04
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михаил развожаев
севастополь
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всу
жертвы
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Главным вопросом собрания станет обеспечение безопасности жителей в Севастополе в случае повторных атак ВСУ. Развожаев добавил, что сегодня в городе было проведено заседание Оперштаба со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом, где также обсуждались вопросы безопасности. По его словам, Штабом выработана программа действий, которая требует обсуждения в юридическом и в финансовом плане. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы, подчеркнул губернатор.Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Какие цели преследовала украинская армия, обстреляв кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона, читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.
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Новости, Михаил Развожаев, Севастополь, Черное море, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, ВСУ, жертвы, безопасность, СВО
Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ
14:57 26.06.2024 (обновлено: 15:04 26.06.2024)
С целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря, будет созвано чрезвычайное собрание пленарного заседания Заксобрания, объявил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Главным вопросом собрания станет обеспечение безопасности жителей в Севастополе в случае повторных атак ВСУ.
"Обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Владимировичу Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме. (...)Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями", – сказано в телеграм-канале главы Севастополя.
Развожаев добавил, что сегодня в городе было проведено заседание Оперштаба со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом, где также обсуждались вопросы безопасности.
По его словам, Штабом выработана программа действий, которая требует обсуждения в юридическом и в финансовом плане. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы, подчеркнул губернатор.
Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.