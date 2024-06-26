Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ - 26.06.2024 Украина.ру
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Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ
Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ - 26.06.2024 Украина.ру
Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ
С целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря, будет созвано чрезвычайное собрание пленарного заседания Заксобрания, объявил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2024-06-26T14:57
2024-06-26T15:04
новости
михаил развожаев
севастополь
черное море
вооруженные силы украины
черноморский флот
всу
жертвы
безопасность
сво
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Главным вопросом собрания станет обеспечение безопасности жителей в Севастополе в случае повторных атак ВСУ. Развожаев добавил, что сегодня в городе было проведено заседание Оперштаба со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом, где также обсуждались вопросы безопасности. По его словам, Штабом выработана программа действий, которая требует обсуждения в юридическом и в финансовом плане. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы, подчеркнул губернатор.Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Какие цели преследовала украинская армия, обстреляв кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона, читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.
севастополь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил развожаев, севастополь, черное море, вооруженные силы украины, черноморский флот, всу, жертвы, безопасность, сво
Новости, Михаил Развожаев, Севастополь, Черное море, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, ВСУ, жертвы, безопасность, СВО

Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания из-за атаки ВСУ

14:57 26.06.2024 (обновлено: 15:04 26.06.2024)
 
© vk.com / Михаил Развожаев
- РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© vk.com / Михаил Развожаев
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С целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря, будет созвано чрезвычайное собрание пленарного заседания Заксобрания, объявил в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Главным вопросом собрания станет обеспечение безопасности жителей в Севастополе в случае повторных атак ВСУ.
"Обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Владимировичу Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме. (...)Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями", – сказано в телеграм-канале главы Севастополя.
Развожаев добавил, что сегодня в городе было проведено заседание Оперштаба со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом, где также обсуждались вопросы безопасности.
По его словам, Штабом выработана программа действий, которая требует обсуждения в юридическом и в финансовом плане. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы, подчеркнул губернатор.
Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.
Какие цели преследовала украинская армия, обстреляв кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона, читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.
 
НовостиМихаил РазвожаевСевастопольЧерное мореВооруженные силы УкраиныЧерноморский флотВСУжертвыбезопасностьСВО
 
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