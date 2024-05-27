МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики - 27.05.2024 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики
МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики - 27.05.2024 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск заместителя главы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка, следует из базы ведомства
2024-05-27T07:12
2024-05-27T07:24
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"Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска.Также в базе ведомства объявленным значится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019 по 2021 год.Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.
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мвд, новости, россия, вооруженные силы украины, розыск
МВД, Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, розыск

МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики

07:12 27.05.2024 (обновлено: 07:24 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск заместителя главы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка, следует из базы ведомства
"Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска.
Также в базе ведомства объявленным значится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019 по 2021 год.
Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.
9 мая, 16:15
В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и ПорошенкоИмена действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по неизвестным причинам пропали с сайта МВД России, где они еще вчера значились в базе розыска
 
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