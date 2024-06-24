К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко - 24.06.2024 Украина.ру
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К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко
К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко - 24.06.2024 Украина.ру
К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко
Теракт в Дагестане был тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, написала 24 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале
2024-06-24T12:11
2024-06-24T12:11
новости
россия
дагестан
махачкала
совет федерации
рпц
матвиенко
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"Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в четком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она.Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне.Она заверила, что силовые структуры РФ в кратчайшие сроки завершат следствие и зачистят экстремистские ячейки, причастные к теракту, а также достоверно установят, куда, к каким заказчикам ведут нити уже подтвержденного иностранного финансирования.Накануне вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По факту возбудили уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. Понедельник, вторник и среда объявлены в регионе днями траура.Подробнее об атаках на российские регионы — в материале Павла Котова Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дагестан, махачкала, совет федерации, рпц, матвиенко
Новости, Россия, Дагестан, Махачкала, Совет Федерации, РПЦ, Матвиенко

К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко

12:11 24.06.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Теракт в Дагестане был тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, написала 24 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале
"Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в четком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она.
Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне.
"И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - добавила сенатор.
Она заверила, что силовые структуры РФ в кратчайшие сроки завершат следствие и зачистят экстремистские ячейки, причастные к теракту, а также достоверно установят, куда, к каким заказчикам ведут нити уже подтвержденного иностранного финансирования.
Накануне вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По факту возбудили уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. Понедельник, вторник и среда объявлены в регионе днями траура.
Подробнее об атаках на российские регионы — в материале Павла Котова Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДагестанМахачкалаСовет ФедерацииРПЦМатвиенко
 
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