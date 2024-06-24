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Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии

Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии - 24.06.2024 Украина.ру

Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии

Решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии. Об этом заявил 24 июня в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

2024-06-24T11:44

2024-06-24T11:44

2024-06-24T11:44

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активы

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"Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", – сказал он.По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС.Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.Подробнее о краже российских активов - в материале Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине на сайте Украина.ру.

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