Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии - 24.06.2024 Украина.ру
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Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии
Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии - 24.06.2024 Украина.ру
Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии
Решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии. Об этом заявил 24 июня в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
2024-06-24T11:44
2024-06-24T11:44
активы
активы
замороженные активы
новости
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россия
жозеп боррель
ес
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"Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", – сказал он.По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС.Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.Подробнее о краже российских активов - в материале Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине на сайте Украина.ру.
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активы, активы, замороженные активы, новости, венгрия, киев, россия, жозеп боррель, ес, мид
активы, активы, замороженные активы, Новости, Венгрия, Киев, Россия, Жозеп Боррель, ЕС, МИД

Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии

11:44 24.06.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии. Об этом заявил 24 июня в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
"Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", – сказал он.
По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС.
Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.
Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.
Подробнее о краже российских активов - в материале Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине на сайте Украина.ру.
 
активыактивызамороженные активыНовостиВенгрияКиевРоссияЖозеп БоррельЕСМИД
 
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