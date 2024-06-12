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Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине

Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине - 12.06.2024 Украина.ру

Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях 12 июня

2024-06-12T10:24

2024-06-12T10:24

2024-06-12T10:24

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эстония

украина

киев

замороженные активы

закон

ущерб

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"В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — написала она.Премьер-министр Эстонии добавила, что парламент ее страны принял закон, который разрешает передачу российских активов Украине. Каллас высказала надежду, что Таллин в этом смысле "станет примером для остальных".В середине мая парламент Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве "предоплаты ущерба".В сообщении, опубликованном после принятия закона на сайте парламента уточняется, что новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, "способствовавших противоправной деятельности России" и потому попавших под санкции.

https://ukraina.ru/20240608/1055550948.html

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новости, эстония, украина, киев, замороженные активы, закон, ущерб