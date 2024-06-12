Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине
© KIUR KAASIKКая Каллас
© KIUR KAASIK
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях 12 июня
"В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — написала она.
Премьер-министр Эстонии добавила, что парламент ее страны принял закон, который разрешает передачу российских активов Украине. Каллас высказала надежду, что Таллин в этом смысле "станет примером для остальных".
В середине мая парламент Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве "предоплаты ущерба".
В сообщении, опубликованном после принятия закона на сайте парламента уточняется, что новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, "способствовавших противоправной деятельности России" и потому попавших под санкции.
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