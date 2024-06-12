Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине - 12.06.2024 Украина.ру
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Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине
Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине - 12.06.2024 Украина.ру
Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях 12 июня
2024-06-12T10:24
2024-06-12T10:24
новости
эстония
украина
киев
замороженные активы
закон
ущерб
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"В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — написала она.Премьер-министр Эстонии добавила, что парламент ее страны принял закон, который разрешает передачу российских активов Украине. Каллас высказала надежду, что Таллин в этом смысле "станет примером для остальных".В середине мая парламент Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве "предоплаты ущерба".В сообщении, опубликованном после принятия закона на сайте парламента уточняется, что новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, "способствовавших противоправной деятельности России" и потому попавших под санкции.
https://ukraina.ru/20240608/1055550948.html
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новости, эстония, украина, киев, замороженные активы, закон, ущерб
Новости, Эстония, Украина, Киев, замороженные активы, Закон, ущерб

Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине

10:24 12.06.2024
 
© KIUR KAASIKКая Каллас
Кая Каллас
© KIUR KAASIK
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Киева направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях 12 июня
"В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — написала она.
Премьер-министр Эстонии добавила, что парламент ее страны принял закон, который разрешает передачу российских активов Украине. Каллас высказала надежду, что Таллин в этом смысле "станет примером для остальных".
В середине мая парламент Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве "предоплаты ущерба".
В сообщении, опубликованном после принятия закона на сайте парламента уточняется, что новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, "способствовавших противоправной деятельности России" и потому попавших под санкции.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2024
8 июня, 06:01
Будет разрушена первой: эксперт описал незавидную судьбу Эстонии в случае войны РФ и НАТОПровокации Эстонии с целью столкнуть Россию и Североатлантический альянс в военном конфликте плохо кончатся для самой прибалтийской страны, полагает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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